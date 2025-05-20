悼念三峽車禍案逝者 新北議會默哀1分鐘

針對三峽重大車禍案造成嚴重死傷，新北市議員周勝考帶頭，引領局處首長和議員默哀1分鐘。（記者賴筱桐翻攝）

2025/05/20 16:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁路口發生重大車禍案，造成3死12傷悲劇；新北市議會今天下午開議，國民黨籍市議員周勝考帶頭，引領與會的局處首長與議員們站立，為這起意外的死者默哀1分鐘，也替傷者祈福，祝福早日康復。

今天多位議員針對三峽車禍案提出質詢，市議員廖宜琨表示，事發路口設置科技執法設施，強制力稍嫌不足，畢竟科技執法只能在違規行為發生後開單取締，但現場無法遏止違規，而警力也不可能1年365天全程盯場，他認為設置圓形路阻最有效，可禁止車輛進入人行範圍；此外，為減少車輛和人交織的機率，建議把北大國小的家長接送區移至捷運三鶯線高架橋下方的綠廊。

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警察局長廖訓誠說，圓形路阻將列入長期改善措施，會與交通局研議，優先改善路口的標誌、標線，並持續推動科技執法。

廖宜琨提及，肇事的駕駛人究竟是酒駕、毒駕或是精神狀況不佳而造成車禍，有待調查釐清，但他提醒「藥駕」問題也值得重視，很多人服完藥後精神恍惚，引發交通安全疑慮，希望衛生局與醫院或藥局合作加強宣導，如服用影響精神狀態的藥物，應禁止開車上路。

衛生局長陳潤秋表示，目前針對影響精神狀態的藥物，通常藥袋會註明「服用後不建議開車」，會再了解藥局或藥劑師第一線的執行概況檢討。

市議員張嘉玲指出，許多孩子目睹災難現場，連學校都不敢去，盼市府給予心理支持或輔導資源；另建議加強學校老師、導護志工的CPR教學，定期教育訓練，以便緊急狀況派上用場。

陳潤秋回應，事發後協調心理衛生中心、衛生所和心理諮商師的資源介入，協助受傷學生或受害家庭，個案均有一對一的陪伴關懷，學校方面若有需要，將派心理專業人員進駐。

消防局長陳崇岳表示，持續推廣CPR教學課程，校園部分會與教育局合作規劃。

針對三峽車禍案的事發路口，新北市議員廖宜琨建議設置圓形車阻，禁止車輛進入人行範圍。（記者賴筱桐翻攝）

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