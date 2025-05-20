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    朱立倫加碼要求總統國情報告 民進黨：先叫傅崐萁、黃國昌別扯後腿

    針對國民黨主席朱立倫要求總統親赴立法院國情報告，民進黨發言人戴瑋姍表示，建議朱先打給韓國瑜、傅崐萁、黃國昌等，讓他們別再扯政府後腿。（資料照）

    針對國民黨主席朱立倫要求總統親赴立法院國情報告，民進黨發言人戴瑋姍表示，建議朱先打給韓國瑜、傅崐萁、黃國昌等，讓他們別再扯政府後腿。（資料照）

    2025/05/20 16:04

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今宣布，將指示國安團隊規劃向在野黨主席「重要國安情勢簡報」，國民黨主席朱立倫加碼要求建立「國安跨黨機制」，並再次要總統親赴立法院國情報告。對此，民進黨表示，先前是藍白悍拒總統到國會，朱的要求自相矛盾，建議他先打給韓國瑜、傅崐萁、黃國昌等，讓他們別再扯政府後腿，積極參與國安簡報，團結一致對外，才是人民所樂見。

    民進黨發言人戴瑋姍表示，總統始終願意在合憲前提下赴立院國情報告，但國民黨、民眾黨去年政治操作以「一問一答」的方式，被憲法法庭宣判違憲，藍白不思檢討，還惱羞成怒批總統「沒有資格到中華民國國會玷汙民主殿堂」、「過場作秀」，拒絕讓總統到國會報告，朱現在重提國情報告，不僅自打臉，更顯示國民黨只想趁此機會操作政治鬥爭。

    戴瑋姍批評，現在的朱立倫跟國民黨，如同一群陷入迷宮的無頭蒼蠅，沒有方向，不斷提出自打臉的荒謬提案，從蔣萬安的倒閣說、到後來發起的罷免賴清德，完全不處理自身核心問題，只剩無止盡的鬥爭及口號。

    戴瑋珊說，即便在此情況下，總統仍再次展現誠意，邀請在野領袖進行國安簡報，朱立倫面對總統所遞出的橄欖枝，卻不願給出正面回應，一再作繭自縛，只會繼續弱化自己的政治地位。

    戴瑋姍呼籲，朱立倫對賴總統無需「隨時等電話」，只要朱願意，建議他隨時可以拿起電話打給立法院長韓國瑜、打給立法院國民黨團總召傅崐萁、打給民眾黨主席黃國昌，立即放下心魔，終結國會亂象，別再扯政府後腿，積極參與國安簡報，團結一致對外，才是人民所樂見的。

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