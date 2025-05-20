北市街友減少是假象？ 議員批社會局統計未列「回遊率」

議員質疑，北市街友統計逐年下降，但街友返回率高，雖然市府積極輔導脫遊，但仍無法扭轉有街友認為「大地是床，藍天是他們的棉被」的思想。示意圖。（資料照）

2025/05/20 17:15

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市議會民政委員會今（20）日上午實地考察街友中繼點「重修舊好」，關注街友安置及社會輔導成效。儘管統計指出，北市列冊街友人數逐年下降，2025年減至430人，創下新低，但議員質疑「回遊率」未納入統計，實際狀況恐被低估；街友阿宏一句「睡過一次就知道」更道出流浪生活的無奈，也凸顯社福政策與街友實際需求間的落差。

統計指出，台北市列冊街友概況2019年為675人，2020年為615人，2021年為613人，2022年為590人，2023年為550人，2024年為483人，2025年為430人；北市近3年列冊街友人數占全國列冊街友人數約23.57%，街友大多露宿於中正區，並集中台北車站周邊及於艋舺公園，其中艋舺公園街友為65名，約佔本市列冊街友15.12％、佔萬華區列冊街友40.88％。

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台北市議會民政委員會今上午於台北車站、重修舊好及艋舺就業服務站考察街友中繼點「重修舊好」，並由街友阿宏帶領參訪。期間，有議員詢問阿宏，「街友的需求是什麼？」阿宏則說，「睡過一次就知道。」

國民黨議員李傅中武質疑，儘管街友統計逐年下降，但街友返回率高，雖然市府積極輔導脫遊，但仍無法扭轉有街友認為「大地是床，藍天是他們的棉被」的思想。他說，甚至不少街友擔心若離開太久，位置就被別人佔走，並指社會局報告僅顯示「脫遊率」，卻未提及「回遊率」，無法反映實際狀況。

李傅中武直言，社會局統計「脫遊率」時，應同時計算「回遊率」才更顯實際狀況，同時應追蹤近期、中期及長期的街友狀況。

社會局社工科長邱慶雄說明，街友數持續下降，與社會局協助脫遊有關，返家、租屋、中長期安置有關，確實未統計「回遊」的狀況，今年起將開始做統計；現階段觀察，可能是返鄉後或租屋後續無法負擔房租，因此返回。

民進黨議員顏若芳表示，基北北桃針對街友安置的平台，是否相互溝通，如若送醫，費用由誰負擔，以及街友中繼之家，有無擴充的可能性？她並建議，社會局除考量設立更多遊民中繼點外，有鑒於現有的遊民收容所外觀老舊，也可考慮改善環境。

社會局長姚淑文說，一般民眾認為，或許街友不如統計呈現的數據較少，但實際上很多人並非街友，許多人分別於中午及晚上特意前往並領取慈善單位提供的便當或是物資後，就離開當地「返家」，這種現象尤其在逢年過節期間更為常見。

邱慶雄說，為街友送醫的部分均編列預算，基本上以街友設籍的地點判斷，至於中繼之家的部分，編列預算就目前現有的地點整修，但很難再找到其他地點興建。

台北市議會民政委員會今上午於台北車站、重修舊好及艋舺就業服務站考察街友中繼點「重修舊好」，並由街友阿宏帶領參訪。（記者劉詠韻攝）

民進黨議員顏若芳建議，社會局除考量設立更多遊民中繼點外，有鑒於現有的遊民收容所外觀老舊，也可考慮改善環境。（記者劉詠韻攝）

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