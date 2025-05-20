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    高市議員要求原民會設「農政組」 陳其邁：六都連屏縣皆無

    高市原民議員王義雄訴求原民會設農政組，市長陳其邁答詢指出，六都原民會都沒這組，連屏東都沒有。（翻攝官網）

    高市原民議員王義雄訴求原民會設農政組，市長陳其邁答詢指出，六都原民會都沒這組，連屏東都沒有。（翻攝官網）

    2025/05/20 17:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市原民議員王義雄今質詢時指出，他要求原民會設立「農政組」卻遲無下文，原鄉上千產值卻沒專屬單位，質疑市長曾說要照顧原民經濟，卻連個農政組都生不出來，陳其邁答詢時嚴正指出，查過六都原民會都無此單位，連屏東縣都沒有。

    王義雄今質詢時照例鎖定原民議題，批評原民故事館功能、質疑原民專屬社宅不足，並提到他要求原民會應設立農政組，但一直都沒具體回應，批評原鄉上千產值卻沒專屬單位？質疑市長陳其邁曾說過要照顧原民經濟，怎麼連個農政組都生不出來。

    陳其邁答詢說明，原民故事館本身規劃非常多功能，並強調議員引用數據不對，高市原民社宅比例達到8.7%，比法規5%還高；針對原民會設農政組，經查六都裡面的原民會都沒人設，連屏東都沒有。

    陳其邁指出，多數機關認為農業是專業單位，各區公所都已有農業單位，全台都一樣，由區公所對接市府，而災損等農業機制統一都由農業局處理，都由區公所逐一會勘，如果再創設農政組，恐怕會有疊床架屋情況。再者，原民會對農業其實不那麼熟悉，相關業務包括災損、補貼、農保等，都在農業局，對於議員的建議可能要再斟酌。

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