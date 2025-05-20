六四36週年主軸「反對極權擴張」 洪三雄：大罷免就是拒絕中共

雙清文教基金會董事長洪三雄。（記者方瑋立攝）

2025/05/20 16:30

〔記者方瑋立／台北報導〕華人民主書院等民團今（20）日舉行六四36週年哀悼晚會暨人權攝影展開幕記者會。雙清文教基金會董事長洪三雄會中致詞表示，他1989年5月31日離開北京前，曾二度進入天安門廣場，看到了六四慘案，也看到今天立法院裡面，國民黨附和中共的行徑。他說，六四天安門事件的教訓現已來到台灣，中共的拳腳已藉由國民黨踏進了我們的立法院，所以大罷免就是要拒絕中共，讓台灣回到正常民主法治。

華人民主書院協會、國際特赦組織、台灣香港人權連線、好民文化行動協會、國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會等民團，今在中正紀念堂中央通廊舉行六四事件36週年哀悼晚會「抵抗跨境鎮壓，反對極權擴張」，暨人權攝影展「金繼──他們碎裂，我們承繼」開幕記者會，邀請六四倖存者吳仁華、顏柯夫，以及曾見證天安門廣場學運的洪三雄等人與會致詞。

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六四倖存者吳仁華指出，當年任教於中國政法大學，曾在6月4日清晨親眼目睹3輛「戒嚴部隊」坦克，從後方追壓學生的撤離隊伍，造成11死、多人受傷。他強調，六四是震驚世界的人權災難，也是全球最能了解中國專制殘暴的事件之一。儘管中共長年封鎖相關記憶、打壓紀念活動，香港也在「國安法」後淪陷，唯有台灣仍能自由追思、承繼記憶。

吳直言，許多台灣媒體長年鼓吹「中共、中國跟以前不一樣了」，其實誤導很多台灣人，令其失去對中共體制的警惕，這已危及台灣民主生存。他呼籲，台灣紀念六四不只是追思死難者，更是為了認清中共體制的殘暴，防範對台灣民主體制與自由生活方式的唯一威脅。

同為六四親歷者的顏柯夫則回憶，自己曾在現場親手協助抬運傷者至北京協和醫院，當時急診走廊擠滿血流不止的學生，令人永生難忘。「我們每個人，都有一半的生命留在天安門廣場」，他說，感謝華人民主書院每年舉辦追思活動，讓死去的同學與青春得以被憑弔。

雙清文教基金會董事長洪三雄回憶，他曾在當年5月31日晚上離開北京前，二度進入天安門廣場，那時他就向學運領導說，「我不認為中國政府會讓你們繼續運動下去」，果然6月4日就發生了血腥的鎮壓。

洪三雄強調，六四天安門事件的教訓，現在已來到了台灣。他痛批，中共的拳腳如今已透過國民黨踏入台灣立法院，強行推動惡法、刪減預算，行徑與中共完全一樣，所以中共才會形容國民黨是台灣島內的「愛國統一力量」。他強調，大罷免就是要拒絕中共，讓台灣回到正常民主法治。

西藏香港人權連線創會理事長札西慈仁指出，藏人流亡海外70年、死難逾百萬，至今仍無法表達意見。他說，自己已在台灣取得身分證，不願再成為第二次難民，呼籲民主社會團結抵抗極權。

台灣人權促進會法務主任王曦揭露，中共已透過聯合國NGO機制操作打壓異議聲音，並施壓各國組織將「台灣」稱為「中國台灣省」，使台灣在國際社會中被消音。他強調，中國對聯合國與民間社會的操控已達成熟程度，台灣應更積極建立庇護機制，保護來台尋求庇護的中國與香港異議者。

流亡港人、台灣香港人權連線成員赴湯表示，中共跨境鎮壓無所不在，監控、統戰、騷擾遍及全球。他呼籲自由社會警惕沉默的代價，並強調「極權沒有國界，我們的抗爭也沒有邊界」。

來自台中的好民文化行動協會林芳如則以盧秀燕即將成為國民黨黨主席為例，質疑現今國民黨已從當年聲援六四轉向親共路線。她說，「中共不是只有集權，還進化成科技極權。盧秀燕要向台灣人交代，你的立場是什麼」？

國際特赦組織法案政策主任陳靖捷則指出，中共對包括六四、張展案等人權案件一再壓制，甚至發動跨境鎮壓，台灣應拒絕成為中國壓迫體制的延伸，強化自身防線並與國際共抗極權。

華人民主書院協會常務理事曾建元表示，台灣面臨中共跨境滲透與認知作戰威脅，國會與政府若選擇綏靖，等同踐踏六四流血教訓。他呼籲民間與國際社會共同聲援受害群體，也希望民眾支持六四紀念與展覽行動，成為守護民主的共同力量。

「金繼」人權攝影展策展人K.C. Lai與布展人Enzo Fong則以影像與展區設計詮釋六四精神在台的延續。K.C. Lai指出，展覽以「金繼」為名，是將中國、香港、台灣三地的抗爭碎片縫合成記憶的延續，而自由從來不是理所當然，是一代代人用行動爭來的。

Enzo Fong則說，影像從天安門的壓抑、香港街頭的混亂，到台灣的創意與幽默，都是人權記憶的樣貌，提醒大家自由的語言可以多元，但行動絕不能停止。

六四事件36週年哀悼晚會「抵抗跨境鎮壓，反對極權擴張」將於6月4日晚間在中正紀念堂民主大道舉行；人權攝影展「金繼──他們碎裂，我們承繼」則於今日起至6月13日在中正紀念堂中央通廊設展，去年曾遭潑漆破壞的香港「恥辱之柱（Pillar of Shame）」的復刻縮小版也再次於展覽中亮相，也保留了遭非法毀損的痕跡，民眾皆可免費前往。

六四倖存者、歷史學者吳仁華。（記者方瑋立攝）

六四倖存者、藝術家顏柯夫。（記者方瑋立攝）

華人民主書院協會常務理事、公民監督國會聯盟理事長曾建元。（記者方瑋立攝）

國際特赦組織台灣分會法案政策主任陳靖捷。（記者方瑋立攝）

華人民主書院協會、國際特赦組織、台灣香港人權連線、好民文化行動協會、國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會等民團，20日在中正紀念堂中央通廊舉行六四事件36週年哀悼晚會「抵抗跨境鎮壓，反對極權擴張」，暨人權攝影展「金繼：追求的碎片──他們碎裂，我們承繼」開幕記者會。（記者方瑋立攝）

好民文化行動協會副理事長林芳如。（記者方瑋立攝）

台灣香港人權連線成員赴湯。（記者方瑋立攝）

台灣人權促進會法務主任王曦。（記者方瑋立攝）

西藏台灣人權連線創會理事長札西慈仁。（記者方瑋立攝）

「金繼：追求的碎片──他們碎裂，我們承繼」人權攝影展，以香港反送中運動與中國八九學運及天安門事件為主題。（記者方瑋立攝）

「金繼：追求的碎片──他們碎裂，我們承繼」人權攝影展，以香港反送中運動與中國八九學運及天安門事件為主題。（記者方瑋立攝）

原位於香港大學校園的丹麥雕塑家高志活作品「恥辱之柱（Pillar of Shame）」之一，2021年底遭校方拆毀。華人民主書院2024年製作3公尺縮小版展出，卻遭3名歹徒潑漆破壞，他們決定留下遭污損的痕跡，今年再次展出。（記者方瑋立攝）

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