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    賴總統拋在野共商國是 吳崢：這才是台灣人民現在需要的

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    2025/05/20 15:59

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德今日在就職週年時表示，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，坦率真誠交換意見、共商國是。對此民進黨發言人吳崢表示，期望朱立倫與黃國昌2位在野黨主席，能夠拋下個人利益與政治鬥爭，在充分理解台灣當前情勢、正視外部威脅下，團結支持經貿及國安相關政策、法案、預算，這才是台灣人民現在需要的。

    吳崢在臉書PO文表示，今天是520賴清德總統就職週年，昨晚日本電視台NNN的新聞節目《News Zero》與主持人櫻井翔，特地來到台灣，親赴總統府，與賴清德總統面對面訪談！顯見台灣在國際情勢變化下，快速因應、站穩腳步，台灣未來的方向也獲得國際高度關注。

    吳崢指出，總統今天不僅向大家報告了1年來的成果與願景，也特別宣示，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。期盼朝野政黨能夠以國家利益優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上交換意見。台灣是大家的！國家安全也需要所有人共同承擔、共同支持。總統釋出善意與誠意，就是希望將關鍵資訊分享給在野黨，讓朝野共同面對大局。

    吳崢直言，面對國際經貿局勢的變化、中共統戰滲透以及對區域安全的威脅，台灣沒有分裂的本錢，任何人都不能出賣台灣、不能出賣民主、自由、和平的生活方式，期望朱立倫與黃國昌兩位在野黨主席，能夠拋下個人利益與政治鬥爭，在充分理解台灣當前情勢、正視外部威脅下，團結支持經貿及國安相關政策、法案、預算，這才是台灣人民現在需要的。

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