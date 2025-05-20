三峽車禍釀多人死傷 卓冠廷列3大違規事實

民進黨新北市議員卓冠廷。（資料照）

2025/05/20 15:07

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕三峽區北大國小旁昨天（19日）下午發生重大車禍，1台自小客車失控暴衝，造成3死12傷的悲劇，其中有2名學生不幸死亡。對此民進黨新北市議員卓冠廷表示，針對車禍肇責及肇事原因雖然尚未完全釐清，但已確定有3大違規事實「肇事者闖入禁行路段、肇事者確定闖紅燈、肇事者明顯超速。」

卓冠廷在臉書PO文表示，針對車禍肇責及肇事原因雖然尚未完全釐清，但已確定有3大違規事實「肇事者闖入禁行路段、肇事者確定闖紅燈、肇事者明顯超速」。「禁止汽車通行」的路段未落實，北大國小旁的國成街在平日的7時至8時、12時30分至13時30分、16時至17時為「行人保護時相」。簡單講，這個路段+這個時間，為了保護學童上下課安全，禁止汽車通行，但最晚自2021年設立保護時相及告示以來，這裡並未確實落實禁行汽車的規定，也未常見警力執勤，車輛時常闖入。冠廷認為，無論是警方能有警力執法或是設立科技執法，都應該盡快、儘速！因為，一個禁止車輛進入的時間跟車道，如果車輛有遵守，這個憾事就很有可能不會發生。

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卓冠廷指出，學校周邊應優先設置實體人行道，國成街僅有北大國小側有實體人行道，另一側僅有標線型人行道，對行人和學童的防護力不足，冠廷建議學校周邊，應努力以鋪設實體人行道來規劃，可更有效保護學童和行人的通行安全！

卓冠廷直言，針對如何進一步防範事故、提升行人安全，下午冠廷也會在議會質詢此議題！心很痛，我們還是要努力走下去，他會繼續監督跟要求！

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