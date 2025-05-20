面對全球供應鏈重組 林佳龍：貿易援助重要性增加

外交部長林佳龍表示，「貿易援助」是我國推動外交的重要工具，如今面對全球供應鏈重組與美國總統川普新政，許多開發中國家成長更加艱鉅，使貿易援助的重要性增加，成為推動國際發展合作與經濟外交的核心戰略之一。（資料照）

2025/05/20 15:27

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣一直由國合會肩負政府開發援助（ODA）的角色，外交部長林佳龍表示，「貿易援助」是我國推動外交的重要工具，如今面對全球供應鏈重組與美國總統川普新政，許多開發中國家成長更加艱鉅，使貿易援助的重要性增加，成為推動國際發展合作與經濟外交的核心戰略之一。

林佳龍表示，自他接任外交部長以來，外交部全力以總統賴清德提出的「價值外交」與「經濟日不落國」政策願景為基礎，推動「總合外交」策略，期盼每一次的國際合作，都能引領台灣與友邦及友好國家共同邁向「榮邦共好」的未來。

請繼續往下閱讀...

林佳龍指出，在總合外交政策架構下，經貿合作成為重要的著力點，而「貿易援助（Aid for Trade）」更是我國推動外交的重要工具之一，台灣透過協助開發中的夥伴國家提升產業競爭力、融入全球貿易價值鏈、強化制度韌性與促進經濟自主，但來到2025年，這項全球共識正面臨挑戰。

林佳龍認為，面對全球供應鏈重組以及川普新政下全球政經秩序的變化，許多開發中國家面臨經濟與制度的雙重壓力，使成長更加艱鉅，因此貿易援助的重要性不減反增，成為推動國際發展合作與經濟外交的核心戰略之一。

回顧國合會自1996年成立以來，林佳龍表示，國合會作為政府開發援助專責機構，秉持「與世界同行」信念，結合外交政策與台灣產業優勢，協助友邦與民主夥伴推動經濟韌性與永續發展；台灣則透過貿易援助，協助當地基礎建設升級、中小企業轉型、制度改革與能力建構，累積成果豐碩，進一步提升合作國家的全球競爭力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法