為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    面對全球供應鏈重組 林佳龍：貿易援助重要性增加

    外交部長林佳龍表示，「貿易援助」是我國推動外交的重要工具，如今面對全球供應鏈重組與美國總統川普新政，許多開發中國家成長更加艱鉅，使貿易援助的重要性增加，成為推動國際發展合作與經濟外交的核心戰略之一。（資料照）

    外交部長林佳龍表示，「貿易援助」是我國推動外交的重要工具，如今面對全球供應鏈重組與美國總統川普新政，許多開發中國家成長更加艱鉅，使貿易援助的重要性增加，成為推動國際發展合作與經濟外交的核心戰略之一。（資料照）

    2025/05/20 15:27

    〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣一直由國合會肩負政府開發援助（ODA）的角色，外交部長林佳龍表示，「貿易援助」是我國推動外交的重要工具，如今面對全球供應鏈重組與美國總統川普新政，許多開發中國家成長更加艱鉅，使貿易援助的重要性增加，成為推動國際發展合作與經濟外交的核心戰略之一。

    林佳龍表示，自他接任外交部長以來，外交部全力以總統賴清德提出的「價值外交」與「經濟日不落國」政策願景為基礎，推動「總合外交」策略，期盼每一次的國際合作，都能引領台灣與友邦及友好國家共同邁向「榮邦共好」的未來。

    林佳龍指出，在總合外交政策架構下，經貿合作成為重要的著力點，而「貿易援助（Aid for Trade）」更是我國推動外交的重要工具之一，台灣透過協助開發中的夥伴國家提升產業競爭力、融入全球貿易價值鏈、強化制度韌性與促進經濟自主，但來到2025年，這項全球共識正面臨挑戰。

    林佳龍認為，面對全球供應鏈重組以及川普新政下全球政經秩序的變化，許多開發中國家面臨經濟與制度的雙重壓力，使成長更加艱鉅，因此貿易援助的重要性不減反增，成為推動國際發展合作與經濟外交的核心戰略之一。

    回顧國合會自1996年成立以來，林佳龍表示，國合會作為政府開發援助專責機構，秉持「與世界同行」信念，結合外交政策與台灣產業優勢，協助友邦與民主夥伴推動經濟韌性與永續發展；台灣則透過貿易援助，協助當地基礎建設升級、中小企業轉型、制度改革與能力建構，累積成果豐碩，進一步提升合作國家的全球競爭力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播