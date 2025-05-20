賴清德拋兩岸併購說 曹興誠：萬萬不可與中共談判

前聯電董事長曹興誠今日強調，賴總統講「統一條件應由對方提出」，這個毫無問題。但賴總統好像提到「談判」，那就萬萬不可。蔣經國已經告誡過大家，千萬不要和中共談判任何事情。（資料照）

2025/05/20 13:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統近日接受專訪時，以「大公司併小公司」比喻兩岸關係，更形容「如果說你要併我的公司，你要提條件啊！」對此，前聯電董事長曹興誠今日強調，賴總統講「統一條件應由對方提出」，這個毫無問題。但賴總統好像提到「談判」，那就萬萬不可，蔣經國已經告誡過大家，千萬不要和中共談判任何事情。

賴清德在專訪中提及，「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司，你要提條件啊！不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。」

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曹興誠發文表示，最近賴總統談到兩岸問題，提出「併購」和「開條件」之說，讓在野黨以為撿到槍，開始鋪天蓋地的咒罵總統賣台。其實賴總統講話的重點，是「程序正義」。

曹興誠指出，他1996年就開始思考，企業併購過程中的「程序正義」，如能善加應用，或許可以為兩岸帶來和平。世界各國有關企業併購的法令，基本上皆規定，不得以暴力、脅迫、暗算或詐欺方式為之；而應由擬購方「公開」提出併購條件，送請被購方股東會決議接受與否。

曹興誠進一步說，一個公司主權的擁有者是股東，所以併購需要股東會的同意。台灣主權的擁有者是台灣公民，所以他國想統一台灣，需要經過台灣公民投票來決定。過程公開和平，並讓「主權擁有人」自主、自由的表達意願，即為「程序正義」。

曹興誠憶及，2007年台灣大選前，他以廣告方式，在台灣各大報公開建議當時的總統侯選人馬英九、謝長廷，考慮我的方案，來消弭兩岸戰爭風險。這個方案是：告訴中共，如想「統一」台灣，不應文攻武嚇，而應該公開提出具體條件，然後交請台灣政府，針對這些條件舉辦公投，讓台灣人決定接不接受。若一次不接受，隔個10年8年，可以重來，次數不限。

不過，曹興誠強調，他推動這個方案到2019年，但看到中共為了鎮壓港人的反送中運動，在7月21日的元朗車站，動員了大批流氓，以棍棒無差別襲擊香港市民，自己才決定放棄。因為中共的做法曝露了他們的流氓本性，根本不可理喻。

曹興誠指出，元朗車站的襲擊事件，讓他了解余英時說的很正確，中共就是流氓，而且本性不會改變。所以他決定放棄原來的努力，也放棄當時的新加坡國籍和香港居留證，回來台灣呼籲抗共保台。

曹興誠談到，這個程序正義的想法，他從來沒有跟賴總統提過；所以賴總統前幾天講出來，我也感到意外。賴總統講「統一條件應由對方提出」，這個毫無問題。但賴總統好像提到「談判」，那就萬萬不可。蔣經國已經告誡過大家，千萬不要和中共談判任何事情。

曹也說，他的方案一大好處就是不需要和中共接觸談判，彼此在國際上高來高去即可。這點非常重要，也請賴總統參考。

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