農運滿37週年！ 民進黨為102歲總領隊李江海慶生 林慧如盼總統平反前輩們

民進黨中央黨部及地方黨公職，到雲林元長鄉為農運總領隊李江海（前排中），慶祝102歲生日。（記者李文德攝）

2025/05/20 16:32

〔記者李文德／雲林報導〕「520農民運動」屆滿37週年，民進黨中央黨部與雲林縣地方黨公職，今（20）日前往雲林縣元長鄉為當時總領隊、前國策顧問李江海慶祝102歲慶生並致贈匾額。昔日總指揮林國華女兒、古坑鄉長林慧如表示，昔日農民運動前輩們接連遭公權力強施暴力，濫行逮補，希望賴清德總統為他們平反。

1988年5月20日農民團體上街頭捍衛權益，更提出全面辦理農保及農眷保、降低肥料售價、增加稻米保證收購價格與面積、廢止農會總幹事遴選、改革農田水利會、農地自由使用、成立農業部等7大訴求，歷經多年逐步實現，而李江海當時便是擔起總領隊要角，此事件對於台灣近代農運及街頭運動，都有重大影響。

請繼續往下閱讀...

李江海24日將過102歲生日，恰逢農民運動屆滿36週年。民進黨中央黨部社會運動部主任江志銘、元長鄉長李明明、古坑鄉長林慧如、縣議員林文彬等人前往元長長南村探望，眾人更齊唱生日快樂歌、切蛋糕，為他祝壽。

江志銘更代表黨主席、賴清德總統致贈「松鶴遐齡」掛軸給李江海。他表示，農民運動一路走來，沒有民主前輩們一步一腳印耕耘，就沒有現在成果，這些都是值得尊敬、效仿的楷模；李明明說，鄉內能有一位民主前輩，是當地的福氣。

林慧如說，現在七大訴求漸漸實現，不過當時許多民主前輩們受到公權力強硬對待，濫行逮捕，不過時至今日，外界也開始慢慢揭發當年誘供被捕民眾、爭取翻案的呼聲四起。加上看見美國總統川普特赦2021年國會山莊暴動事件參與者因此感慨良多，希望賴總統能為當時100多位參與農民運動的前輩們平反。

李江海兒子李毓英表示，爸爸身體相當硬朗，但農業還是他念茲在茲的，他期望政府能夠重視農業，投入更多資源幫助農漁民。

民進黨中央黨部及地方黨公職，到雲林元長鄉為農運總領隊李江海（圖中），慶祝102歲生日。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法