總統就職週年 2中國人偷渡金門二膽島遭逮

紅外線熱影像系統建功！二名中國人趁總統就職週年偷渡金門二膽島遭逮。（金門海巡隊提供）

2025/05/20 14:15

利用小型舢舨施放保麗龍浮板偷渡 海巡紅外線熱影像系統偵獲

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，2名中國男子今天利用小型舢舨施放保麗龍浮板，企圖偷渡金門縣烈嶼鄉二膽島時，被金門守望哨以紅外線熱影像系統偵獲，第12巡防區立即調度海巡隊線上PP-3585艇及CP艇，會同金防部守備大隊將2人攔截、逮捕，查扣中國舢舨1艘。

海巡署表示，清晨5點多，金馬澎分署金門守望哨以紅外線熱影像系統偵獲烈嶼西南方的二膽島海域，有2名中國人從小型舢舨施放保麗龍浮板，企圖偷渡上二膽島，由於時機稍縱即逝，立即調度第12巡防區海上及岸際巡邏能量，將2名中國偷渡犯逮捕上岸，對於2人偷渡動機及是否另有同夥，全案依違反入出國及移民法、台灣地區及大陸地區人民關係條例等展開偵辦。

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海巡署表示，金門二膽島距中國廈門2.8浬（約5公里），金門岸巡隊運用紅外線熱影像系統，搭配岸際雷達系統，全天候監控海面動態，當2名中國男子正利用小型舢舨施放保麗龍浮板要偷渡時，岸巡隊才能立即發現並予以攔捕。

海巡署表示，有關岸海監偵的布局，長期以來都是以「國家安全」及「海上治安」為重點，台灣本島以監控越界中國漁船、民兵船、科研船、海警船及中資權宜輪為主，金門、馬祖等外離島地區，以監控小型目標為重點。

近期中共以小型目標侵擾台灣本島的案件激增，已成為灰帶襲擾及認知作戰的重點，海巡署已迅速完成「岸海監偵系統建置計畫」等建案，全面增設防堵小型目標偷渡的布局。

海巡署強調，中共長期利用各種時機、藉口，對我實施軍事及灰色地帶襲擾，去年「520」總統賴清德就職後，發動「聯合利劍-2024A」軍演，今日適逢總統就職週年，不排除中共再度利用偷渡案件進行認知作戰，企圖以最少的成本，達到擾亂我民心士氣的最大目的。

海巡署表示，為有效應對中共日益嚴峻的灰帶襲擾，海巡署已完成岸海防衛強化措施及相關計畫，期待明天立法院審議特別條例草案時，能得到各界支持，確保國家安全及社會穩定。

海巡署金馬澎分署表示，二名中國男子利用小型舢舨施放保麗龍浮板，企圖偷渡金門縣烈嶼鄉二膽島時，被金門守望哨派員逮捕。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署查獲二名中國男子利用小型舢舨施放保麗龍浮板，企圖偷渡金門縣烈嶼鄉二膽島時，被金門守望哨派員逮捕。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署查獲二名中國男子企圖偷渡金門縣烈嶼鄉二膽島，被金門守望哨派員逮捕。（金門海巡隊提供）

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