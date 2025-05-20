藍委提案延會至7/31 林俊憲：大難臨頭還要絆最後一腳

林俊憲指出，藍白提案延長會期完全是為了自身權力而量身訂做，「大難臨頭了還想盡辦法要絆最後一腳，就是這麼噁心」。（資料照）

2025/05/20 14:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院會今日（20日）處理國民黨團「延長會期至114年7月31日」之提案，民進黨團批評藍營是因為怕罷免，意圖延長國會保護傘。民進黨立委林俊憲指出，這項提案完全是為了藍白自己的權力而量身訂做，「大難臨頭了還想盡辦法要絆最後一腳，就是這麼噁心」。

林俊憲表示，藍白提案將本會期延長至7月31日，但提案完全沒有理由，臨時會的議題需事先協商決定，不得任意變更；延會視同正常會期，什麼議題法案都能處理，端看多數黨如何決定，但藍白要延會到7月31日的原因，就是因為大多數的罷免投票預計都在7月底。

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林俊憲指出，這項提案完全是為了藍白自己的權力而量身訂做，既要盡可能地延長自己的掌權時間，又擔心罷免後不再是多數，所以時間「抓得剛剛好」，不讓民進黨利用剩餘時間修正藍白過去1年多的所作所為。林俊憲直言：「大難臨頭了還想盡辦法要絆最後一腳，就是這麼噁心。」

不過林俊憲強調，藍白怎麼逃也逃不過9月新會期，也就是第11屆第4會期，民進黨若重回多數，一定會負責處理藍白留下的爛攤子，將國家導回正軌。林俊憲說：「而且藍白每一次質詢，都在幫自己添柴火，延會2個月，確定對國民黨是好事嗎？好啦，你們開心就好。」

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