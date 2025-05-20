賴清德「併購說」遭曲解賣台 曹興誠：「程序正義」方案可參考

聯電創辦人曹興誠。（資料照）

2025/05/20 14:27

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕賴清德總統日前接受專訪提到，「中國是個大國，好比說你的公司比較大，我的公司比較小，我要跟你做生意，你就說公司給我，我再跟你做生意，不能這樣子」，卻遭藍白惡意曲解為賣台。對此前聯電董事長曹興誠表示，他2019曾提過「程序正義」的方案消弭兩岸戰爭風險，但看到中共為了鎮壓港人的反送中運動才決定放棄，如今他覺得賴總統講「統一條件應由對方提出」，這個毫無問題，重點在程序正義。

曹興誠在臉書PO文表示，最近賴總統談到兩岸問題，提出「併購」和「開條件」之說，讓在野黨以為撿到槍，開始鋪天蓋地的咒罵總統賣台。其實賴總統講話的重點，是「程序正義」，他個人自1996年就開始思考，企業併購過程中的「程序正義」，如能善加應用，或許可以為兩岸帶來和平，世界各國有關企業併購的法令，基本上皆規定，不得以暴力、脅迫、暗算或詐欺方式為之；而應由擬購方「公開」提出併購條件，送請被購方股東會決議接受與否。

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曹興誠分析，一個公司主權的擁有者是股東，所以併購需要股東會的同意。台灣主權的擁有者是台灣公民，所以他國想統一台灣，需要經過台灣公民投票來決定，過程公開和平，並讓「主權擁有人」自主、自由的表達意願，即為「程序正義」。

曹興誠指出，2007年台灣大選前，他以廣告方式，在台灣各大報公開建議當時的總統侯選人馬英九、謝長廷，考慮曹興誠的方案，來消弭兩岸戰爭風險，這個方案是告訴中共，如想「統一」台灣，不應文攻武嚇，而應該公開提出具體條件，然後交請台灣政府，針對這些條件，舉辦公投，讓台灣人決定接不接受。如果一次不接受，隔個十年八年，可以重來，次數不限。

曹興誠續指，這個方案的好處是，事先不需和中共接觸、談判，可由台灣在國際上單方提出這個程序；落實主權在民；即台灣前途，包括統獨，由台灣民意決定；讓中共了解，統一可以經由台灣公民投票方式和平達成，不必文攻武嚇；可以藉此方案，向世界表明，台灣人擁有主權，因此改變國體，需要經過公民投票。同時也表明，台灣在統一之前，是獨立的，和中共國互不隸屬；讓國際了解，台灣有和平解決問題的誠意，中共如不接受台灣的方案，則可突顯中共的好戰和霸凌；提案真正的目的，不在促統，而在以公投來消除中共使用武力的藉口，希望他們最後知難而退，停止騷擾台灣。

曹興誠說，這個方案在2007年提出後，立刻遭到陳水扁的誤解和謾罵，他說曹興誠是賣台，媽祖都不會原諒。後來馬英九和蘇起推出了邏輯完全不通的「九二共識」，竟然得到所有藍營的支持；自此我的方案在台灣變得乏人問津，不過曹興誠並不氣餒，轉而向中國學者推銷這個「程序正義」。他曾遊走中國各個台灣研究機構，如社科院及清華大學台灣研究所，上海東亞研究所，廈門大學台灣研究院等等。此外也被邀請參加過許多兩岸論壇。

曹興誠說，他覺得中國學者無法反駁「程序正義」，只是他們不承認台灣的獨立地位，也不承認台灣「主權在民」。但是盡管不同意我的方案，他們自己卻也提不出任何具體的「和平統一」方案，他持續推動這個方案到2019年，但看到中共為了鎮壓港人的反送中運動，在7月21日的元朗車站，動員了大批流氓，以棍棒無差別襲擊香港市民，我才決定放棄。因為中共的作法曝露了他們的流氓本性，根本不可理喻。

曹興誠補充，普林司頓大學的歷史教授余英時博士曾經說，毛澤東在1949年建立起來的中華人民共和國，是徹頭徹尾的流氓地痞政權。他們追求的永遠是權力，並享受由權力帶來的特權。一切現代的文明價值，他們都不會尊重，元朗車站的襲擊事件，讓曹興誠了解余英時教授說的很正確，中共就是流氓，而且本性不會改變。所以他決定放棄原來的努力，也放棄我當時的新加坡國籍和香港居留證，回來台灣呼籲抗共保台。

曹興誠直言，這個程序正義的想法，他從來沒有跟賴總統提過；所以賴總統前幾天講出來，曹興誠也感到意外，覺得賴總統講「統一條件應由對方提出」，這個毫無問題。但賴總統好像提到「談判」，那就萬萬不可。蔣經國已經告誡過大家，千萬不要和中共談判任何事情。

曹興誠呼籲，他的方案，ㄧ大好處就是不需要和中共接觸談判。彼此在國際上高來高去即可。這點非常重要，也請賴總統參考。

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