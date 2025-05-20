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    中國、巴基斯坦反對我國參與WHA提案 外交部：罔顧基本人權

    外交部批評，中國與巴基斯坦反對提案，罔顧台灣2300萬人參與國際公衛事務的基本人權，外交部嚴厲譴責。（資料照）

    外交部批評，中國與巴基斯坦反對提案，罔顧台灣2300萬人參與國際公衛事務的基本人權，外交部嚴厲譴責。（資料照）

    2025/05/20 13:33

    〔記者黃靖媗／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）昨起在日內瓦召開，即便11個具有世衛組織（WHO）會員國身分的我國友邦向秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，台灣仍連續第9年被拒於WHA大門之外。外交部批評，中國與巴基斯坦反對提案，罔顧台灣2300萬人參與國際公衛事務的基本人權，外交部嚴厲譴責。

    外交部今（20）日表示，中國及巴基斯坦在今年第78屆WHA發言反對我國友邦所提友我提案，不僅罔顧台灣2300萬人參與國際公衛事務的基本人權，更剝奪國際社會受惠於台灣醫衛專業貢獻的機會與權利，外交部嚴厲譴責。

    外交部也指出，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）無視我國連續8年獲邀以觀察員身分出席WHA的良好先例，並以須獲得WHO所有會員國同意作為拒絕邀我的藉口，明顯有失中立，外交部也表達強烈不滿。

    外交部嚴正重申，聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議均未提及台灣，故與台灣無關，也不能作為排除台灣參與WHO等國際組織、多邊機制及論壇的法理依據。只有台灣的民選政府，才能在國際場域代表台灣2300萬人。

    外交部表示，將持續與友邦及理念相近國家密切合作，以彰顯民主、和平、繁榮的精神，在總合外交的帶領下，繼續爭取參與WHO所有會議、機制及活動。

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