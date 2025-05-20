白營烏龍提案「全民公決」 賴瑞隆：程序錯誤遑論內容

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

2025/05/20 13:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民眾黨團提出「核三廠經安全評估後，恢復繼續運轉？」敬請「全民」公決案，預計今天（20日）在院會表決。對此，民進黨立委賴瑞隆分別批判該議案的格式與內容，強調該案目前是在「立院」公決，而非「全民」公決程序，連程序都搞錯；再者，「非核家園」當初是在朝野共識下才通過，若有意見，應當先修法，而非在核安、核廢料仍有疑慮下，藉此消費、影響台灣能源政策。

民眾黨團提出公投提案，「擬具公投提案主文為：『您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？』是否有當？敬請全民公決」。今預計在院會表決。

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對此，賴瑞隆分別就議案格式與內容進行批判。他說，民眾黨身為第三大黨，其黨團總召黃國昌也擔任立委許久，並身為法學博士，竟然還犯下不應該犯的錯。他強調，該案第一階段是要在立院通過，請所有立委決議，決議通過後才會送出成為公投提案，怎麼會現階段就要請「全民」公決，完全搞錯程序。

賴瑞隆批評，連議案都寫不清楚，都搞錯的話，令人非常擔憂內文的訴求清不清楚？「民眾黨是該打屁股。」顯示其立法程序非常粗糙，且錯誤百出。

賴瑞隆說，再者，針對核能部分，在2002年時，「環境基本法」是朝野共同支持把「非核家園」入法，當時還是朝小野大的時代，若對非核家園有意見，藍白多數應該是先修法，如果沒有修法，表示還是認可非核家園；更何況現在還包括核安疑慮、核廢料處理等問題，連國民黨自己的縣市長都不要。

賴瑞隆表示，一個用了40年的老舊核電廠，除役本來就是必然的處理方式，怎麼可能說延長就延長，不用檢修、不用任何程序就要繼續用，這是不可能的，所以這也顯示出，民眾黨對於整個能源政策的不了解和行事粗糙。

賴瑞隆也強調，再生能源的推動是全世界的共識，台灣因地狹人稠，一旦發生核災，將對國人的生命安全造成非常嚴重的影響，民眾黨想要將核電廠延役，卻不提醒國人風險，好像完全不會有核災、核能風險的問題，這是不負責任的。相較之下，不論是火力發電或其他綠能，都沒有具有這種致命性的危險。

賴瑞隆說，若要將核電廠延役，那請先說服藍營的縣市長，「你們接不接受核廢料？」如果是否定、拒絕的答案，那台灣顯然沒有使用核電的高度共識，就不要再拿這樣的議題來消費、影響台灣的能源政策。

立法院民眾黨團提出「核三廠經安全評估後，恢復繼續運轉？」敬請「全民」公決案，今預計在院會進行表決。對此，民進黨立委賴瑞隆強調，該案目前是在「立院」公決，而非「全民」公決程序，連程序都搞錯。（記者謝君臨翻攝）

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