議員稱賴執政週年民調不佳 陳其邁：應給時間觀察、馬英九最後9％

陳其邁與白喬茵今在議會為賴清德民調舌戰。（翻攝官網）

2025/05/20 13:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員白喬茵今質詢時針對賴清德總統執政滿一年的民調不佳，詢問市長陳其邁看法？陳其邁答詢他覺得賴總統很好、很認真，改革難免會碰到阻力，他建議應給時間觀察，並提醒馬英九最後9%。

白喬茵今引述某媒體民調，指出賴清德總統滿意度在近5任總統內排名墊底，不滿意度超過5成，詢問陳其邁的看法？要求打個分數。

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陳其邁說，他覺得賴總統很好，很認真，而改革難免遇到阻力，尤其遇到地緣政治挑戰，也期許總統繼續努力，至於分數應該留給民眾去打。

陳其邁指出，他不會只看一份民調，避免機構效應，政治人物應給點時間觀察，像馬英九前總統到最後民調9%。

白喬茵再批賴清德總統一年來根本沒做什麼，還讓國會弄得烏煙瘴氣，並舉過往陳水扁執政時期也是朝小野大，國會卻沒這情況？陳其邁秒答當時是前院長王金平主持，立院不會這樣。

陳其邁分析，目前執政現況遭遇地緣政治環境、國際環境等衝擊，不同政黨有不同主張，講白了就是兩岸關係。

白喬茵再追問賴總統一年來對高雄的幫助？並給陳其邁3分鐘說明，陳其邁提到諸多重大交通建設、科學園區都有中央相挺，颱風後的重建、社宅的規劃若沒中央協助，也不可能達到。

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