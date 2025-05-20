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    小粉紅接連駕艇登台！學者示警：恐「高人指點」憂國台辦操作

    中國網紅「山東凱哥」在抖音PO出自己偷渡到桃園，在海灘插上中共五星紅旗影片，還稱「完成任務」已自行回到中國。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    中國網紅「山東凱哥」在抖音PO出自己偷渡到桃園，在海灘插上中共五星紅旗影片，還稱「完成任務」已自行回到中國。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    2025/05/20 13:16

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在總統賴清德520就職周年前夕，頻繁傳出中國民眾駕駛橡皮艇偷渡登台，學者示警，這些事件呈現出中國「低技術、低成本、高騷擾」灰色地帶手法，意在凸顯台灣邊防脆弱，而這些行動背後或有高人指點，若涉及中國國台辦的宣傳合作，或與解放軍配合，將必須慎重處理與追查。

    《自由亞洲電台》報導，一對中國籍父子16日駕駛橡皮艇橫渡台海到台灣，上岸報警宣稱要「投奔自由」隨後被送辦。18日一名抖音網紅上傳影片稱，駕駛橡皮艇到台灣海灘，並插上中共五星旗，來去自如返回中國。台灣海巡署表示，橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，近期中國不斷以各種手段測試台灣反應，軍演時更搭配小型目標偷渡，不排除是中共灰色地帶襲擾。

    國防院國家安全研究所研究員沈明室表示，現在鮮少有人再用「投奔自由」理由來台，動機難以令人信服。如果真的遭受迫害而逃離，也應交代是否受到嚴密監控或跟蹤。如果真遭政權迫害，又如何能取得裝備、避開監視並成功抵台？

    他提醒，「如何強化海巡單位的岸上哨所的功能，並結合漁民的通聯機制，整合為一套完整有效的海域監控系統，已成當務之急。」

    此外，沈明室認為，若抖音網紅只是為了插五星旗、拍照，卻花好幾小時划橡皮艇抵達，還自行划回中國，實在令人質疑。除非整起行動有人協助，例如事先搭飛機來台、插旗後再搭機離開，橡皮艇只是用來製造話題。若真如此，背後是否有團隊操作，就值得深入調查。

    他推測，該中國網紅的目的可能是為了製造輿論聲量，或試圖凸顯台灣邊防的脆弱，甚至象徵「可隨時武力犯台」。「如果這背後涉及中國國台辦的宣傳合作，或與解放軍配合，恐怕必須慎重處理與追查。」

    國安戰略學者陳文甲表示，相關事件呈現出中國的「低技術、低成本、高騷擾」的灰色地帶手法。這類偷渡行為已逐漸常態化，將對台灣社會形成「邊防疲勞」，進而引發台灣民眾對政府治理能力的質疑。更令人警惕的是，偷渡者若摻雜特定任務或情報滲透工作，將構成國安風險。

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