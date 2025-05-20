賴總統拋在野共商國是 朱立倫：隨時等待電話

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/05/20 12:30

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德今日在就職週年時表示，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，坦率真誠交換意見、共商國是。國民黨主席朱立倫表示，會隨時等待賴主席朝野溝通的電話，賴總統今天終於試著邁出一小步，也期盼賴總統更有勇氣，踏出停止司法追殺與政治仇恨的一大步。

朱立倫指出，全民期待是由賴總統親自召集國安簡報，內容應包括國防安全、經濟安全、能源安全、社會安全、科技安全、環境安全等國家安全議題，並進行朝野對話。

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朱立倫表示，國民黨盼望朝野和諧，共同帶動國人團結面對挑戰。也提醒政府，中華民國所面對的挑戰絕非一朝一夕，更不是開完一場簡報就能解決。唯有建立制度化、具實質內容的朝野對話機制，才能消除彼此的猜忌與攻防，務實面對現實局勢。同時，對於國安議題，更應建立「國安跨黨機制」，因應變局。

朱立倫認為，賴總統也應親赴立法院說明國政，這不僅是賴清德總統過去一年尚未兌現的承諾，更是展現對人民、對國會、對立院多數黨所代表多數民意的基本尊重。

朱立倫說，賴清德主席身為執政黨的黨主席，黨對黨的溝通，已經整整遲到了一年，將會隨時等待賴主席朝野溝通的電話。人民期待朝野放下鬥爭、攜手向前。賴總統今天終於試著邁出一小步，也期盼賴總統更有勇氣，踏出停止司法追殺與政治仇恨的一大步。

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