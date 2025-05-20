肯定賴總統對中戰略！ 王興煥籲補足金流、人流、資訊流3國安漏洞

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

2025/05/20 12:55

〔記者林哲遠／台北報導〕賴清德總統今日執政滿週年，台灣基進黨主席王興煥表示，改革之路荊棘叢生、步步艱難，台灣基進在肯定總統的「國安十七策」將中國定性為境外敵對勢力，同時呼籲政府在國安體系、轉型正義、經濟戰略與社會公平等四大層面，提出更具體的制度承諾。

王興煥指出，台灣共同體最缺乏的政治決斷，包括「中國作為敵國」的敵我意識、「兩岸處於準戰爭狀態」的憂患意識，在國民黨與民眾黨秉承中國意志全面與台灣社會為敵後，已然喚醒；賴清德總統的「國安十七策」將中國定性為境外敵對勢力，從戰略模糊到戰略清晰，與美國的步調一致，不僅呼應青鳥運動與大罷免的集體共識，更與獨派長年以來的主張共鳴。

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王興煥續指，國族生存是政治的第一課題，台灣基進肯定賴清德總統對敵我意識的政治定性，但是關於「打造與守護台灣主體性」的工程，制度面的推進仍需更佳具體與積極。

針對國安問題上，王興煥認為，台灣至今仍缺乏「代理人法」這類能有效緝查中資白手套與地下金流的工具；資訊流方面，我國缺乏「數位中介法」般能對數位平台進行規範與課責的制度設計，無法對應當前資訊戰的威脅；人流上，對中國而言，涉台事務一律統戰，宗教、文化、學術、城市與觀光交流從來都不是純粹的民間交流，我方卻尚未建立全面性的偵查與納管機制，對各種名義的兩岸交流缺乏嚴密防線。

王興煥再指，轉型正義方面，賴總統在開放檔案、保存不義遺址、教育等面向多所強調，但在「去除威權象徵」缺乏最重要的價值宣示，尤其是中正紀念堂的處置；國族認同上，國族建構的缺位將直接導致治理失敗，唯有立基於歷史記憶與國土邊界，積極鞏固台灣主體認同，才能讓台灣逐步掙脫中華民國體制的綑綁。

王興煥強調，事實上，台灣社會的分裂，並非來自轉型正義或台灣認同的倡議；正好相反，唯有深化這兩者，才能真正實現共同體的團結與穩定。

就經濟韌性部分，王興煥提及，賴政府提出的「五大信賴產業」政策，涵蓋半導體、AI、軍工、安控與通訊，佈局方向正確，兼顧經濟安全與國家安全，也為台灣未來的可持續發展奠定基礎；然而，政策執行力仍需強化，特別是在如何具體協助企業轉型方面，細節與成效仍有待觀察。

王興煥也提醒，經濟成長的成果如何落實於全民「有感」共享，包括居住正義、勞動權益與薪資結構等沉痾，至今尚未見顯著進展，社會普遍期待政府能以更大魄力推動改革。

王重申，台灣基進或許不是喊「改革」喊得最大聲的政黨，也不是資源相對充裕的團體，但他們始終以「好國好民」為念，堅持監督、堅持追問，無論是否孤單、是否討喜，因為正常的民主國家，需要稱職的在野黨。

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