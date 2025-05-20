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    藍白推立院延會至7/31 王定宇PO圖諷：法定會期都不認真出席

    王定宇批評，藍白口頭說的是，「延會也是開會，立委不開會就是薪水小偷…」。可是提案延會的藍白政黨，多數人也幾乎都不在場開會。王定宇諷刺，連法定會期都不認真出席開會了，現在要延會來表演「認真」嗎？（圖擷自臉書）

    王定宇批評，藍白口頭說的是，「延會也是開會，立委不開會就是薪水小偷…」。可是提案延會的藍白政黨，多數人也幾乎都不在場開會。王定宇諷刺，連法定會期都不認真出席開會了，現在要延會來表演「認真」嗎？（圖擷自臉書）

    2025/05/20 12:38

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院20日舉行院會，朝野針對是否延長會期等議題爭論不休，民進黨立委王定宇發文分享，批評國民黨提案延會，理由卻連一個字都沒有，且藍白主張延會但多數人都不在場開會，讓他質疑「這樣的立委日子太好混了！」

    立法院本次法定會期原定將於5月底休會，但國民黨提案延會至7月底，遭民進黨批評，國會要撐起保護人民級及國家的傘，「國會不是為了自己涉入的司法案件來撐起保護自己的傘」，質疑是為了救罷免以及處理普發現金1萬元等議案才提案要延長會期。

    王定宇在臉書也發文指出，國民黨提案、民眾黨支持將定期會自5月31日延至7月31日，這將是史上最長的延會，但他PO出圖片質疑，國民黨提案的延會理由卻是連一個字都沒有。

    王定宇批評，藍白口頭說的是，「延會也是開會，立委不開會就是薪水小偷…」。可是如果這是理由的話，現在開會的時候，提案延會的藍白政黨，多數人也幾乎都不在場開會。王定宇諷刺，連法定會期都不認真出席開會了，現在要延會來表演「認真」嗎？

    王定宇強調，立委開會是最最重要的工作，但是不是唯一的公務，除了開會，立委還要法案研究、國會外交、地方建設爭取和市民服務，加上各式各樣的行程。如果藍白有立委認為沒有開會的時候就可以放假休息，只能說這樣的立委自己日子太好混了！

    王定宇也質疑，史上最長的延會，同時也會撐開史上最長的「國會保護傘」，藍白撐開這支傘，是因為畏懼大罷免嗎？是畏懼偽造文書死亡連署被偵辦嗎？是擔心傅崐萁被偵辦中的案件嗎？

    王定宇在文末也指出，「到底為什麼要延會，藍白說不出什麼理由，也否認是為了保護傘，人民可以幫忙想想看所謂何來！」

    王定宇在臉書發文指出，國民黨提案、民眾黨支持將定期會自5月31日延至7月31日，這將是史上最長的延會，但他PO出圖片質疑，國民黨提案的延會理由卻是連一個字都沒有。（圖擷自臉書）

    王定宇在臉書發文指出，國民黨提案、民眾黨支持將定期會自5月31日延至7月31日，這將是史上最長的延會，但他PO出圖片質疑，國民黨提案的延會理由卻是連一個字都沒有。（圖擷自臉書）

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