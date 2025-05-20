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    白喬茵嗆市府處置選舉看板雙標 陳其邁:會查一下白議員的看板

    高市議員白喬茵與高雄市長陳其邁，今在議會為了廣告看板爆發激烈言詞辯論，兩人都以手勢強化氣勢。（翻攝官網 ）

    高市議員白喬茵與高雄市長陳其邁，今在議會為了廣告看板爆發激烈言詞辯論，兩人都以手勢強化氣勢。（翻攝官網 ）

    2025/05/20 13:48

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員白喬茵今針對市府日前高效率處置違規選舉看板，與市長陳其邁「互比手勢」爆發激烈辯論，她強烈質疑市府對廣告看板雙標？高雄滿街都是選舉看板；市長陳其邁答詢說，立委柯志恩、議員許采蓁的看板也要拆嗎？他也會查一下白議員的看板。

    白喬茵日前披露某位欲參選議員的里長，日前在路邊架設的選舉看板被樹木遮擋，相關單位卻立刻修樹？讓被擋住的陳其邁頭像清楚呈現，她對此強烈質疑效率太高!市長陳其邁事後表示，該看板屬違規設置，應立刻拆除。

    白喬茵今指出，高雄現況滿街都是選舉看板，如同強迫市民必須每天看這些，她翻查廣告物管理辦法，發現申請程序繁瑣、費用也不低，難怪沒人會想依規定處理，並抨擊市府處置違規看板標準不一、雙標。

    陳其邁答詢澄清，先前違規看板是當事人自行拆除，立委柯志恩、議員許采蓁的看板也都在街頭，對於政治性言論的看板，通常會多一點包容，如果全部要拆，那白議員的要拆嗎？也會查一下白議員的看板。

    兩人因此議題爆發激烈言詞交鋒，還搭配「手勢」展現不讓態勢，白喬茵喊話不要激動，陳其邁強調自己心平氣和。

    白喬茵主張應參考台北市做法，讓廣告物管理條例更合時宜，陳其邁則回應如果議會提案，一定不會覆議，並詢問是否要全拆？可問問議員的「同事」同不同意？

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