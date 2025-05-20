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    總統府：「國安簡報」涵蓋台美關稅談判進度 幕僚將聯繫安排

    總統賴清德發表執政週年談話。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德發表執政週年談話。（記者塗建榮攝）

    2025/05/20 11:52

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今在執政週年談話宣布，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」；總統府發言人郭雅慧受訪進一步說明，重要國安情勢簡報將向在野黨領袖說明當前國際及國安情勢，以及台美關稅談判進度等資訊，後續細節會先由雙方幕僚初步聯繫確認。

    賴清德表示，他始終願意張開雙手努力促成朝野對話、加強政黨合作，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是。

    總統府發言人郭雅慧會後受訪進一步表示，總統已請國安團隊著手進行規劃，希望在合適時間邀請在野黨主席，進行重要國安情勢簡報，讓在野黨領袖理解當前國際及國安情勢，以及台美關稅談判進度等資訊。總統釋出善意之後，細節會先由雙方幕僚初步聯繫確認，展現誠意。

    郭雅慧說，總統也表達，他衷心期盼，無論政治立場為何，彼此都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

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