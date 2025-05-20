列馬政府時期駐日代表荒唐史 沈榮欽：馬英九子弟兵敢質疑林昶佐？

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/05/20 14:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，國民黨立委徐巧芯19日質疑林昶佐根本不懂芬蘭語，並懷疑其英文程度。對此，加拿大約克大學副教授列出馬英九時期的駐日大使沈斯淳誇張事蹟，質疑「今日馬英九的子弟兵徐巧芯質疑林昶佐的任命？請大家罷免徐巧芯時，一定要出來投票，淘汰草包立委。」

沈榮欽在臉書PO文表示，很多人因為徐巧芯的草包質詢聯想到馬英九時期的駐日大使沈斯淳，其實事情遠比多數人認知的嚴重得多，沈斯淳在擔任台北駐溫哥華辦事處處長時，匪夷所思地向駐地國警方檢舉加拿大台僑，加拿大萊斯橋台灣同鄉會會長黃朝揚在《民報》回顧這一段歷史「1996-1997年間，本會顧問住處無預警的突遭加拿大皇家騎警隊（Royal Canadian Mounted Police, RCMP）荷槍實彈包圍，經台灣同鄉會向加國政府抗議，得知RCMP不是擾民或反應過度，而是中華民國外交部台北駐溫哥華辦事處處長沈斯淳向加拿大政府舉報旅居加拿大的台獨人士在加國從事危險活動，更以台灣人到其住處參加台灣同鄉會活動會有生命危險為由向加國舉報，騎警只是基於上級命令所做的武裝行動。」

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沈榮欽指出，從沈斯淳的荒謬行徑，不難理解為何過去台僑在國外推廣台灣外交時，屢屢受到駐外單位的掣肘，有些人甚至遭到出賣，根本是島內台灣人所無法想像，也不難理解為何過去僑居地台僑與台灣駐地單位存在緊張關係，有待來人努力化解，檢舉台僑之後，沈斯淳仕途不僅未曾絲毫因此受損，反而以驚人的速度，從駐溫哥華辦事處處長升任為相當於公使的駐加拿大代表處副代表，再步步高陞到駐捷克大使，然後成為外交部常次。

沈榮欽續指，之後便有了史上最離譜的台日外交任命：馬英九總統竟然任命不懂日語、與日本毫無淵源的沈斯淳擔任駐日大使，於是我們不僅見到馬英九總統讓從日本前首相安倍晉三來台訪問時，被迫自行搭計程車這類不合國際外交禮儀的羞辱。

沈榮欽直言，沈斯淳更在駐日大使期間，於2014年3月26日，百餘位日本國會議員設宴邀約時，藉口門外有學生抗議，率整個外館集體爽約，讓百餘位日本國會議員及媒體記者嘖嘖稱奇的誇張行徑，經媒體披露後，日本友台人士無不寒心，然後今日馬英九的子弟兵徐巧芯質疑林昶佐的任命？請大家罷免徐巧芯時，一定要出來投票，淘汰草包立委。

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