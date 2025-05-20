藍擬提立院延會到7/31 王義川引韓國瑜名言：可憐哪！怕被抓就說

立法院20日舉行院會，朝野針對是否延長會期等議題爭論不休，民進黨立委於議場前擺放「國會保護傘」道具，諷刺國民黨立委以延會轉移罷免焦點。 （記者羅沛德攝）

2025/05/20 12:21

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今天處理國民黨團提案「延長會期至114年7月31日」，民進黨立委莊瑞雄在廣泛發言時直言，如果沒延會，檢調動起來，國民黨立委就跑不掉了，何其悲哀；民進黨立委王義川也酸，「怕被抓就說」，國民黨立委就像立法院長韓國瑜所說的「可憐哪」。

莊瑞雄表示，今天第一案在討論延會，延會是為了爭取整個國會的保護傘 ，立法院什麼時候走到這樣的一個田地？讓人家感覺是一個政黨，認為如果沒有延會的話，司法、檢調動起來就跑不掉了，這是何其悲哀的一件事情？司馬昭之心路人皆知。

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莊瑞雄表示，會期進入到5月份，很多委員會已經是在排考察了，因為第一沒有案可以審，第二就算有案可以審，但在藍白聯手之下他也不想審，為什麼會變成這樣子？在國會裡面高度的政治對抗可以理解，但問題是高度政治對抗把福國利民的民生的法案或牽扯到整個國安的議題的法案，全部因為在野的多數聯手把它給擋掉後進行其他的政治鬥爭。

莊瑞雄指出， 在這一次大罷免的過程裡面，我們看到了多少國民黨去反罷免再發起了惡罷，在這樣的行為裡面有多少的國民黨的高層，縣市黨部的主委涉案了 那涉案，就聯手藍白在國會裡面洩恨，老百姓完全看在眼裡。

莊瑞雄質疑，在5月份可以處理的法案，弄一個延會到7月31日，就是因為6、7月份檢調要查的時候，只有在國會裡繼續延會，就是心虛。

王義川則酸國民黨偕同民眾黨是假認真，5月31日會期結束後，有什麼要緊的就來開臨時會，不用延會，但國民黨立委就怕中間有空檔「會被抓走」，國民黨就倒了，「不要虛情假意，怕被抓就說」。

王義川說，國會議員做到這樣很悲哀，為了保護那幾個國民黨立委，說大家來延會，才不會被抓去關，國民黨就像韓國瑜的那句名言：「可憐哪！」

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