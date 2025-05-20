罷綠委又見死亡連署 黃帝穎：國民黨累計1019年半徒刑

律師黃帝穎。（資料照）

2025/05/20 12:30

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中選會公布民進黨南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒罷免案二階連署查對結果，再度出現高比率死亡連署。對此律師黃帝穎表示，國民黨死人連署突破二千大關，2039死人連署依據傅崐萁偽造文書判刑標準，國民黨累計1019年半徒刑。

黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨提的罷免案原已1923死人連署，大量死人連署在法律上就是偽造文書鐵證，因此台南、新北、台北、基隆、宜蘭、高雄均有罷免案偽造文書被告遭搜索及法院裁定羈押禁見，豈料，國民黨死人連署「一犯再犯」，本週突破2000大關，中選會最新統計國民黨罷免南投縣議員的死人連署有116人，總計國民黨全國死人連署已達2039人。

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黃帝穎指出，傅崐萁偽造文書前科資歷足任國民黨全國偽造文書專案總召，國民黨團總召傅崐萁的三大犯罪前科，二案是經濟犯罪判刑定讞入獄，ㄧ案是偽造文書判刑定讞，傅崐萁一次偽造文書犯罪行為判刑6個月，依據傅崐萁偽造文書判刑標準，國民黨全國2039死人連署一罪一罰，判刑合計1019.5年。

黃帝穎續指，檢察官打擊犯罪天經地義，國民黨證不是犯罪免刑金牌，一般民眾涉嫌偽造文書遭法院裁定收押的案例很多，北中南各級法院都有偽造文書被告裁定羈押案例，法律一視同仁，國民黨不該有特權，國民黨證更不是犯罪免刑金牌。

黃帝穎直言，台南有37國民黨人「認罪偽造文書」及基隆民政處長張淵翔認罪偽造文書及違反個資法，南北合計已38國民黨人打臉朱立倫法盲！國民黨2039大量死人連署，過去根本沒有前例，也就是沒有任何政黨也抄出大量死人可當比較基礎，因此根本不存在朱立倫瞎扯的「辦藍不辦綠」，朱立倫法盲包庇犯罪，就是挑戰社會「厭惡犯罪」的主流民意！

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