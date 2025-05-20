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    藍列「4+2」危險名單？ 吳思瑤：怕罷免最好起義來歸

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/05/20 11:26

    〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免二階連署步入尾聲，面對後續的三階投票，據傳國民黨內部評估可能有「4+2」危險名單，包括立委徐巧芯、王鴻薇、葉元之、黃建賓、牛煦庭、羅廷瑋等人。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，「尊重國民黨內部評估。」她也呼籲「怕罷免最好的做法就是起義來歸，停止毀憲亂政、禍國殃民」。

    吳思瑤指出，罷免二階連署後即將進入投票，國民黨人當然上上下下怕罷免，包括現在在立院進行的議程，他們不斷要用肉桶法案、錢坑法案，想要普發現金大撒幣，來挽救自己被罷免的危機，所以國民黨不管是誰，相信30幾位進入二階的立院同仁們，他們都是有莫大的壓力。

    吳思瑤說，到底是「4+2」或有更高被罷機率，這都尊重國民黨內部評估，但她要呼籲，「怕罷免最好的做法就是起義來歸，停止毀憲亂政、停止禍國殃民。」現在還在推進中的很多傷害國家的議案，拜託藍白趕快起義來歸，趕快停止這些惡行，否則這都是為自己的被罷免案添柴火。

    吳思瑤表示，對於藍營主張普發現金，恐怕又有一次性大撒幣的各種疑慮，那包括藍白要刪減4100億元紓困預算當中的國土安全1500億元，以及台電撥補1千億元，這無異又是站在國家安全的對立面、站在產業發展的對立面，而對於這些議案的立場，都是讓他們被罷免又自添柴火而已。

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