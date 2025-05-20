藍委提案立法院延會到7月31日 郭昱晴：踐踏人民對國會的信任

民進黨籍立委郭昱晴。（資料照）

2025/05/20 12:23

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會今續處理國民黨團提案「延會至7月31日」等案，民進黨團批評藍營是因為怕罷免，意圖延長國會保護傘，要求說明到底是有哪些重大議案必須延會處理，而非開臨時會。對此民進黨立委郭昱晴表示，這是在踐踏人民對國會的信任，立法院是人民的議會，不是政黨的護身符、遮羞布！

郭昱晴在臉書PO文表示，國民黨主張延會，冠冕堂皇稱是為了討論福國利民法案，講白一點，如果真有這麼多他們認重要的法案：藍白各委員會召委都有一席可以排18次，排了嗎？⋯⋯整個延會的就是躲司法、怕罷免！若按照往例，用臨時會就已足夠，為何硬要延會到7月31日？

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郭昱晴指出，國民黨今年在立院繼續荒腔走板引發民怨，現在大罷免大成功進行中，這時機提出延會，是否太過巧合？可想而知，最主要的原因是，有許多國民黨立委涉及刑案，加上罷綠委連署書上千張違法的幽靈冒名連署 ，已有多位國民黨部涉案人員已被檢調調查，許姓國民黨委員居然說：「也不過就是涉嫌偽造文書，個資問題而已！」，如此毫無法治觀念，真是再次打破大眾三觀！

郭昱晴續指，藍白主張延會話說得好聽，說要因應美國關稅，但說穿了，根本不是在「防川普」而是在「保立委」，因為只要立法院一休會，立委就會失去司法上的豁免保障，檢調就能依法搜索，甚至逮捕！而延會，正是這些涉案立委繼續躲藏的「最後一道保護傘」。

郭昱晴直言，這是在踐踏人民對國會的信任，立法院是人民的議會，不是政黨的護身符、遮羞布！我們不能讓整個國會制度，淪為涉案立委逃避責任、政黨圖謀私利的工具，國民黨不敢面對司法，利用延會躲保護傘。

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