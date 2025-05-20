藍委提案延會至7/31 吳思瑤酸：靠國會保護傘「躲司法、怕罷免」

立法院20日舉行院會，朝野針對是否延長會期等議題爭論不休，民進黨立委於議場前擺放「國會保護傘」道具，諷刺國民黨立委以延會轉移罷免焦點。（記者羅沛德攝）

2025/05/20 11:09

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今天處理國民黨團「延長會期至114年7月31日」之提案，民進黨立委吳思瑤在廣泛發言時表示，司馬昭之心路人皆知，國民黨怕罷免要普發現金人人一萬，躲司法要國會保護傘，如此而已；她強調，國會要撐起保護人民、國家的傘，「不是為了自己涉入的司法案件來撐起保護自己的傘」。

吳思瑤質疑，為什麼這個會期要延會？而延會的時間為什麼是落在7月底 不是6月底或任何時間，或者是循過去的往例可以以加開臨時會的方式來處理議案，道理要說清楚講明白，藍白委員葫蘆裡到底賣什麼膏藥？

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吳思瑤強調，民進黨對延會的態度非常清楚，如果延會是為了處理福國利民、民生第一的議案，民進黨團舉雙手雙腳贊成。但是反之，如果延會是為了政黨之私，讓在野黨的委員繼續禍國殃民，那民進黨團就礙難奉陪。

吳思瑤表示，今天變更議程的前幾案，都是充滿政黨的政治算計，國民黨為了怕罷免，推兩個假議題的公投，現在還不夠，連民眾黨也加碼再推兩個語焉不詳、文不對題的公投，來當國民黨公投綁罷免的圍事。

吳思瑤接著表示，肉桶法案又來了，國民黨要籠絡特定族群的軍人待遇條例等包裹的法案，即便賴清德總統已經對國軍來加薪，但是在野黨怕罷免，又要用肉桶法案來討好特定族群。

吳思瑤表示，藍白委員會說，審查4100億的特別條例很重要，但問題來了，為什麼要砍1500億的國土安全防衛的預算？為什麼要站在產業的對立面要來扼刪台電撥補1000億的預算？為的就是要普發現金人人一萬，這是國民黨救罷免的最後一招。

吳思瑤表示，最後她要說，國會要撐起保護人民的傘，國會要撐起保護國家的傘，「國會不是為了自己涉入的司法案件來撐起保護自己的傘」。不能說的秘密就是國民黨的委員要企圖利用延的時間，來為自己涉入的司法案件來回避、躲避司法的偵辦，作惡多端了一整年換來毀憲亂政的立法院 ，現在說要來認真開會，不過是為了救罷免來普發現金，為了躲司法要來增加國會的保護傘如此而已。

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