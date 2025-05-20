「藍提延會撐起國會保護傘」 綠批全體大翹班是在騙誰？

立法院民進黨團副幹事長林楚茵直言，國民黨團說要延會審查法案，「結果藍委上班時間不開會、全體大翹班，是在騙誰？」 （林楚茵國會辦公室提供）

2025/05/20 10:46

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今續處理國民黨團提案「延會至7月31日」等案，民進黨團批評藍營是因為怕罷免，意圖延長國會保護傘，要求說明到底是有哪些重大議案必須延會處理，而非開臨時會。民進黨團副幹事長林楚茵更直言，藍營說要延會審查法案，「結果藍委上班時間不開會、全體大翹班，是在騙誰？」

立院會期每年2次，自行集會，每年2月至5月底，以及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。國民黨團則提案，希望本會期延長至7月31日。由於朝野協商無法達成共識，院會今將表決該議案。

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「國民黨人咧？！藍委上班時間不開會，然後說要延會？」林楚茵表示，國民黨強推立院延會到7月31日，說是為了審查法案，「結果藍委上班時間不開會、全體大翹班，是在騙誰？」

林楚茵強調，藍白提案根本不是為民生，而是逃避罷免、拖延司法調查，還妄想趁延會搞清算、通過惡法、護住涉「死亡連署」的自家立委！延會，只是國民黨和民眾黨聯手的政治算計，為自己撐開國會保護傘！口口聲聲說要讓陽光照進國會，結果都在利用國會搞鬥爭、藏汙納垢！他因此呼籲：「大罷免、大成功！」

民進黨立委李坤城也說，現場在場的國民黨立委4位、民眾黨立委2位，提延會卻不來開會，延什麼會？延會目的何在？就是為了打開國會保護傘。他說，現在每個委員會，大家可以去查議程，每週一定有一天排去考察，「若有這麼多民生法案要審，為何不在委員會排好排滿？」

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