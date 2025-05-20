黃國昌發長文批賴清德 「字好醜」意外成焦點網歪樓：字如其人

民眾黨主席黃國昌。（記者羅沛德攝）

2025/05/20 12:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（20日）天是總統賴清德就職滿週年，民眾黨主席黃國昌發布逾3000字長文，痛批過去一年，物價飛漲以及台灣政治對立等。該文吸引眾多留言，有人稱「花時間看完，完全不知道重點是什麼，就是一篇廢話」，而該文附上疑似黃國昌字跡，意外成討論焦點，有人說「這是小學生寫的字吧？」

黃國昌在臉書寫道，「過去一年來，民生經濟的困境絲毫不見紓緩，社會的撕裂更由於某些人私心不斷操弄對立，達到前所未見的高峰。從『青鳥會飛出來』、到『大罷免、大成功』，執政黨與長年利用國家資源所豢養的媒體，彷彿不斷施打腎上腺素，讓針對性而偏頗的情緒佔滿了公眾的視野。」

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黃國昌還稱，「台灣民眾黨必需為了去年5月19日，我們在民進黨部前所向人民宣示的、更為了柯文哲主席競選總統時對民眾所做出的莊嚴承諾憲政改革……。儘管因此受到執政黨『叛國』、『賣台』的指控，也義無反顧。」

他還說：「信任、以及共同的相信，是立國的根本；如同國家財富的根本，不在於發行紙鈔多寡，而在於人民都願意相信這些紙鈔，在彼此交往的經濟活動中將被兌現；同樣地，國家法律的根本，也不在法律文書當中的文字，而在於人民都願意相信這些文字，在執法的過程中，不會被偏頗地採納或不採納。」

黃國昌直言，「這個國家的司法基礎正在崩解、媒體公信正在崩解、無數組成國家的重要部分都正在崩解。」他呼籲賴總統「拿出具體的行動，而不是繼續將頭埋在沙土中；請睜開雙眼，而不是將眼球浸潤在充滿私心的黨棍拚命施打雞血的鮮紅中。」

他最後說：「中華民國不是任何一個政黨的專利，台灣也不是單一政黨的禁臠。」「海的彼端危機四伏，願有權者猶記吾土吾民、猶聽得見無權者的嘆息。我們還有時間，儘管不多。」

對此網友留言說：「你們跟親共立委站在一起，然後要跟廣大台灣人民講信任？」「這一年只看到藍白在違憲亂政」，「一直刷存在感、悲哀！」，「沒過多久肯定自打嘴巴，以前說要消滅國民黨，現在巴著國民黨想求個市長做」，「花蓮王的吉娃娃」，「清德要併吞中國，蔥大師只能選總統收割比較快。」

另有網友討論該文字跡，「字真的醜」，「字如其人，相由心生」，「我女兒寫的字都比這個好看！切！還法學博士咧！」，「如果是他本人字跡建議還是不要露出來。」

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