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    520談話》三分天註定、七分靠打拚 賴清德：台灣人的精神就是不服輸

    總統賴清德發表執政週年談話。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德發表執政週年談話。（記者塗建榮攝）

    2025/05/20 10:33

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德上任1週年，今在敞廳以「迎風轉型，穩健前行」發表談話，隨後將赴台北國際電腦展開幕式。賴在談話尾聲強調，這個展覽如今已是標誌著全球科技創新發展的重要里程碑，面對未來，「三分天註定，七分靠打拚」，我們會堅持團結，用台灣人的韌性、不服輸的幹勁，迎風轉型、穩健前行，這就是我們台灣人的精神。

    賴清德談話尾聲表示，稍晚台北國際電腦展就要開幕。這場展覽，國際高度關注，因為台灣是世界的矽島，撐起全球經濟和人工智慧的神經中樞，全世界重要的科技界人士都來到台灣。回顧過去，這個展覽，最初只是在台北松山機場旁的小型展覽，但40多年來，規模不斷擴大，如今更標誌著全球科技創新發展的重要里程碑。

    賴清德指出，這就是台灣故事的縮影，也是台灣人民共同的成就。現在的台灣，已經是世界的台灣。無論在全球科技發展、國際供應鏈分工、世界經貿交流、區域安全事務，台灣都是舉足輕重、不可或缺的關鍵角色。

    賴清德表示，面對挑戰，我們不退縮；面對未來，我們勇往直前。「三分天註定，七分靠打拚」，我們會堅持團結，用台灣人的韌性、不服輸的幹勁，迎風轉型、穩健前行，這就是我們台灣人的精神，我們繼續團結打拚，以堅定的步伐迎接挑戰，讓台灣成為世界之光、世界和平的舵手、更是世界繁榮的推手！

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