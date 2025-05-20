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    520談話》中國恐再軍演？賴清德：台灣是熱愛和平的國家

    總統賴清德今日強調，「台灣是一個熱愛和平的國家」，台灣社會與人為善，他也是堅定地追求和平，因為和平無價、戰爭沒有贏家。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德今日強調，「台灣是一個熱愛和平的國家」，台灣社會與人為善，他也是堅定地追求和平，因為和平無價、戰爭沒有贏家。（記者塗建榮攝）

    2025/05/20 10:23

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統今（20）日發表就職周年談話，對於中國可能再度對台發動軍演，賴清德接受媒體提問時表示，其實我們都知道侵略者才是和平的破壞者，國際上有許多國家包括台灣在內，其實是受侵略者的脅迫者。

    「台灣是一個熱愛和平的國家。」賴清德強調，台灣社會與人為善，他也是堅定地追求和平，因為和平無價、戰爭沒有贏家。但是，我們對和平的追求固然有理想，但不能幻想，所以他堅定提出「和平四大支柱行動方案」，過去一年如此，未來也是如此。

    賴清德指出，我們會持續不斷強化國防力量，不管是對外軍事採購，或是國防自主會。二是會持續強化經濟發展的韌性，立足台灣、佈局全球世界，不會把雞蛋放在同一個籠子。第三要積極與國際友盟共同合作，肩並肩發揮威懾的力量，以備戰來避戰，達成和平的目標。

    賴清德指出，要再次重申，只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，透過交流來取代圍堵，透過對話來取代對抗，朝和平共榮的方向發展。

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