520談話》台美談判順利 賴清德：朋友有磨合、交情更深厚

賴清德總統就職周年召開記者會，提及台美關稅談判過程順利，「朋友之間難免有摩擦，但終究能磨合」，「只要有信任的基礎、誠懇的對話，也能夠更加了解彼此，讓交情更加深厚」。（記者塗建榮攝）

2025/05/20 10:18

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德上任一週年，今（20）日在總統府敞廳以「迎風轉型，穩健前行」發表談話。賴清德提及，台美關稅談判經前一輪實體磋商後，仍在持續進行中，過程順利，「台美及民主夥伴長期交流合作、彼此砥礪，朋友之間難免有摩擦，但終究能磨合，即使遭遇意見分歧，只要有信任的基礎、誠懇的對話，也能夠更加了解彼此，讓交情更加深厚」。

賴清德指出，國家前進的道路上，挑戰和難關會一再出現。上個月初美國宣布新的關稅政策，他提出了五大因應策略，並啟動產業傾聽之旅，行政院也最快時間提出「強化安全韌性特別條例」，並將運用歲計賸餘編列4100億元特別預算，除了支持產業與安定就業，更要強化經濟、照顧民生、提升國土安全韌性，讓台灣產業在變局中，持續穩健前行。

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賴清德提到，在產業界座談中，各行各業紛紛主張不要調漲電價，支持政府撥補台電，弭平從COVID-19疫情到俄烏戰爭以來，台電補貼民生和產業用電的虧損，來健全台電的財務、以穩定電價，也期待朝野合作通過行政院的特別預算。百工百業也都希望維持供電穩定。其實，能源安全就是國家安全，因此，確保供電穩定，同時開發多元綠能，不論過去或未來，都是政府重中之重的工作。

針對國人關注的台美關稅談判情況，賴清德說明，經過前一輪的實體磋商後，仍在持續進行當中，過程順利，政府會秉持確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一個行業等三大原則，站穩台灣的立場，從深化台美經貿關係出發，會快慢有序、有為有守，爭取最好的談判結果。

賴清德強調，台灣和全球民主夥伴共享民主的價值，並且遵循自由市場原則，共榮發展，這是我們最大的本錢，也是廣大台商釋放活力與能量的保護傘，更是我們和威權體制最大的區別。

賴清德說，長期以來，台灣和美國以及民主夥伴，積極交流合作，也彼此砥礪成長。朋友之間難免有摩擦，但終究能夠磨合。正如同聖經說：「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此」，朋友之間，互相切磋，能夠磨掉缺點，展現優點，即使遭遇意見分歧，只要有信任的基礎、誠懇的對話，也能夠更加了解彼此，讓交情更加深厚。

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