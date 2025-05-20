520談話》張開雙手促對話 賴清德：擬向在野黨「國安簡報」

總統賴清德發表執政週年談話。（記者塗建榮攝）

2025/05/20 10:00

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天上任1週年，在敞廳以「迎風轉型 穩健前行」發表談話。賴清德表示，他始終願意張開雙手努力促成朝野對話、加強政黨合作，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是。

賴清德表示，民主是我們的市場、是我們的價值，也是我們國力的展現，台灣曾經是全世界戒嚴最久的國家，現在，我們是亞洲民主的燈塔。過去，許多前輩不畏犧牲，前仆後繼，勇敢抵抗威權、追求民主。現在，年輕世代用各種合憲合法的方式，不畏艱難，積極參與政治、守護國家，深化民主，為多元的台灣而努力，這就是令人驕傲的民主台灣。

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賴清德強調，相信沒有任何一個台灣人，會放棄民主自由的生活；也沒有任何一位總統，可以背離民主自由的價值。台灣的民主一路走來，從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與、凝聚而成。我們不怕意見不同，因為民主的核心，就是在分歧中找到團結。

賴清德表示，他始終相信，民主的紛爭，要用更大的民主來解決。過去1年，面對國內的政治局勢，我們透過朝野政黨，共組祝賀美國總統就職代表團，展現民主台灣團結一致，共同深化台美關係；他也依照憲法賦予總統的職權，開啟五院國政會商，希望達成和解、促進合作。

賴清德重申，我們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，因此，我將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，我們都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

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