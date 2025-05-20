林昶佐任芬蘭代表遭藍白質疑 林智群：音樂大使在奧地利也做得很好

劉玄詠大使與管樂團指揮Kurt Morth合影。（外交部提供）

2025/05/20 11:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外交部19日證實前立委林昶佐將出任台灣駐芬蘭代表，而消息傳出時，國民黨立委葉元之及徐巧芯接連質疑此人事案。對此律師林智群表示，我們的奧地利代表也是外交素人，一個樂團指揮，也是做得很好。

林智群在臉書PO文表示，我們的奧地利代表也是外交素人，一個樂團指揮，也是做得很好。上次參加音樂節活動，直接下場指揮樂團，獲得在地人士一片好評，除了有國際觀、英語流利（有誰懂芬蘭語的？），音樂也是很好的語言。

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我國駐奧地利大使為劉玄詠，劉玄詠於1987年考取國立維也納音樂院（奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學），師事侯斯特，於1991年取得國立維也納音樂院長號演奏家文憑，是台灣第一位獲此文憑的長號演奏家，2024年被任命為駐奧地利代表。不僅是演奏家、指揮家也是音樂教育家，而在他的公務生涯中，更是重要的音樂推廣與藝文產業推動者，因此也獲得「音樂大使」的美譽。

劉玄詠才於日前奧地利「史泰爾馬克邦之春」（Steiermark-Frühling）的一場戶外音樂表演上，臨時受邀即興指揮當地樂團演奏《拉德茲基進行曲》，讓音樂大國的媒體為之驚艷，報導這位來自台灣身兼音樂家身分的外交官。劉玄詠表示，在這次「當東方遇見西方」的音樂會中，將展現歐洲古典音樂和台灣傳統歌謠相遇時激發出的火花。

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