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    北高雄職訓課不到2％!高市議員黃秋媖:跟學校合作、我幫忙招生

    高市議員黃秋媖爭取北高雄開設職訓中心、或借用校園開設職訓課。（翻攝官網）

    高市議員黃秋媖爭取北高雄開設職訓中心、或借用校園開設職訓課。（翻攝官網）

    2025/05/20 10:06

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃秋媖今質詢時，提到北高雄職訓課程開課率不到2%!訴求勞工局在北高雄規劃職訓中心，或者跟當地校園合作，讓鄉親就近上課；勞工局長江健興答詢說，設職訓中心難度很高，但與學校合作開課可以評估，只是學員數需要足夠，黃秋媖喊話「我會幫忙招生」。

    黃秋媖調閱近3年職訓課開課數據，每年大概都有5百多場，但在北高雄的課程僅占2%!她覺得現階段職訓課都在小港、大寮，對北高雄需要上課的民眾相當不方便，建議勞工局考慮在北高雄設職訓中心。

    如果職訓中心不容易，也可評估跟當地校園合作，例如台鋼科大、高苑工商，可運用學校空間、硬體，讓周邊民眾就近上課；尤其市府這幾年在北高雄推動產業轉型，科技大廠陸續進駐，如果在北高雄也能開設職訓課，相信對培訓人才有相當助益。

    勞工局長江健興說，職訓中心會比較困難，但開課可以比較快，他覺得與當地校園合作是非常好的建議，只是怕學校不借，學員數也要足夠才能開課，這部分都需要議員幫忙。

    黃秋媖說:「我會幫忙招生」。

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