賴總統就職週年 馬英九提3建議

馬英九前總統出席文化大學賴政府執政週年研討會，提出3點建議，包括審慎因應世界局勢變化、慶祝我國對日抗戰勝利與台灣光復的80週年、立即停止鬥爭在野黨。（記者田裕華攝）

2025/05/20 09:53

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德今天就職一週年，前總統馬英九今日出席中國文化大學「賴政府執政一週年」研討會，提出3點建議，包括審慎因應世界局勢變化、慶祝我國對日抗戰勝利與台灣光復的80週年、立即停止鬥爭在野黨。馬英九說，他深知當總統的辛苦與不容易，也能理解賴總統面對的各種壓力與挑戰。但是任何一位總統對國家的路線一定要掌握正確，否則最後受苦的還是人民。為了國家，為了百姓，也為了賴總統自己未來的歷史定位，希望賴總統能有所改變，修正調整政策。

馬英九指出，去年原本帶著期許與祝福，希望賴總統可以讓台灣從此更加團結穩定。但是一年下來，只看到「覆議、釋憲、罷免、內鬥」這些負面動作不斷上演，讓人十分痛心。尤其當美國總統川普發動全球關稅戰，行政院長卓榮泰卻只會請國人「安心睡覺」；面對台灣產業受美方高額關稅影響，乃至台幣升值，又在經濟部毫不把關的情況下，任由「護國神山」台積電把公司搬到美國。這對民心的衝擊很大，而政府事先居然完全沒有評估後果，事後更無力應對。大家都在問，賴政府真的有在執政嗎？人民真的還能安心睡覺嗎？

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馬英九表示，賴總統就任後提出「新兩國論」，背離「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」，包括「境外敵對勢力」說、「脫中入北」論、嚴格限制兩岸交流、否定漢族人口等「去中國化」等荒誕動作，尤其最近教育部長鄭英耀居然聲稱要禁止兩岸學生交流，這樣一個使台灣與中國大陸斷絕往來的荒誕政策，既違反憲法、又不符民情，除了傷害兩岸人民感情，又明顯造成兩岸關係更加緊張。

馬英九提到，美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌近日刊登兩位卡內基國際和平基金會學者的文章，該文直指賴總統對大陸的政治措辭過於挑釁，容易造成台海風險，因此建議川普要「管一管」台灣，「我們的總統居然被美國學者數落說是需要管教的，這真是一大羞辱。」這篇文章強烈顯示，美國已經開始懷疑賴政府的治國能力了，這是過去從未出現過的現象與警訊，不可輕忽。

馬英九表示，川普祭出關稅戰後，很快也跟大陸達成協議，可見連美國也認為不能與大陸長期脫鉤交惡。他認為賴總統目前應當冷靜下來，停止採取有害台灣的「抗中」路線，不要讓台灣繼續深陷險境而又得不到國際社會的支持。

馬英九表示，他提出3點誠懇建議，首先，審慎因應世界局勢變化，確保台灣安全。他呼籲賴總統在美國與大陸之間保持適度平衡，依循「憲法」與」「兩岸人民關係條例」的規定，在「九二共識，一中各表」的基礎上，恢復與大陸的各項往來，以確保人民的安全、福祉與權益，「我特別注意到最近賴總統在兩岸談話上有些調整，也釋出解決兩岸僵局的彈性與善意，希望賴總統能持續這樣的態度，如此將是兩岸人民之福。」

第二，今年是我國對日抗戰勝利與台灣光復的80週年，中央政府應該要有紀念與追思的活動。賴總統不能只有紀念歐戰勝利，不提中華民國，尤其是台灣人民浴血抗日的歷史，台灣人民從1895年到1945年被日本高壓統治50年的血淚歷史，賴總統難道就忘記了嗎？我們豈可裝聾作啞，這不是一位中華民國總統應該有的態度。

第三，面對國內外艱難局勢，賴總統應立即停止鬥爭在野黨，不要再激化社會對立的「大罷免」。改為真正以國家為念，以人民為念，與在野黨真誠合作，積極推動福國利民的政策，用行動展示愛台灣的決心與誠意，而非只會利用政治鬥爭手段，打擊異己，鞏固執政者權力。

馬英九強調，他當過8年總統，深知當總統的辛苦與不容易，也能理解賴總統面對的各種壓力與挑戰。但是任何一位總統對國家的路線一定要掌握正確，否則最後受苦的還是人民。為了國家，為了百姓，也為了賴總統自己未來的歷史定位，希望賴總統能有所改變，修正調整政策。他為賴總統祝福，期望未來兩岸和平，國家富強，如此才是國家之幸，百姓之福，對世界局勢的穩定也才能有所貢獻。

馬英九前總統出席文化大學「賴政府執政週年」研討會，並在會中發表演說。（記者田裕華攝）

中國文化大學舉辦賴政府執政週年研討會。（記者林欣漢攝）

文化大學針對賴政府執政週年舉辦「兩岸關係如何突圍？」研討會。（記者田裕華攝）

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