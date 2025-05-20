幸福城市「香港」不見蹤影 作家馮睎乾：連外出吃飯都怕隔牆有耳

英國智庫日前發布2025年「幸福城市指數（Happy City Index）」，但過往被視為「東方之珠」的香港卻不見蹤影。對此香港作家馮睎乾感嘆，有人告訴他，如今在香港外出吃飯，說話都不敢太大聲，就怕隔牆有耳，一不小心說錯話就會惹來麻煩。（法新社）

2025/05/20 13:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國智庫日前發布2025年「幸福城市指數（Happy City Index）」，其中亞洲城市中以新加坡排最高，其次是首爾，而台灣也有多個城市上榜，但過往被視為「東方之珠」的香港卻不見蹤影。對此香港作家馮睎乾感嘆，有人告訴他，如今在香港外出吃飯，說話都不敢太大聲，就怕隔牆有耳，一不小心說錯話就會惹來麻煩。

馮睎乾在臉書發文指出，有老友分享新聞，宣稱馮睎乾比他「幸福」多了，細看內容才知道，對方指的是近日公布的2025年「幸福城市指數（Happy City Index）」。由於多倫多排名第160位，比馮睎乾現居的城市低了不少。

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馮睎乾表示，這個排行榜是由英國智庫「生活品質研究所」（Institute for Quality of Life）發布，亞洲城市中以新加坡排最高（全球第三），接着是首爾（第六）和台北（第八）。

馮睎乾說，在新聞報導中有一段指出，「至於中國有8個城市榜上有名，當中排在最前的是北京（第54），惟獨缺香港。而台灣地區則同樣有8個城市在列，台北遙遙領先排在第8位。」

馮睎乾分析，不知道是有心抑或無意，該則媒體報導其實少報了一個「台灣地區」城市——實際上台灣上榜的城市不是8個，而是9個，除了台北，還有新竹、彰化、高雄、台中、桃園、台南、嘉義及基隆，比起中國還多1個。

馮睎乾表示，究竟「Happy City Index」是如何衡量一個城市的幸福度呢？據智庫所說，他們評估一個城市的82項指標，涵蓋6大範疇，包括「公民」、「治理」、「環境」、「經濟」、「健康」和「交通」。按照這套標準，中國也有8個城市上榜，排名最高是北京（第54位），最低是昆明（第190位）。

至於昔日耀眼的「東方之珠」，為什麼現在卻不見蹤影，連昆明也比不上呢？馮睎乾指出，理由當然有很多，他認為最明顯是「治理（governance）」水平的大幅滑落。所謂「治理」，是指政策制定者的視野和能力，也指公民參與城市決策的程度和形式。治理完善的城市，必能吸納不同社群的意見，而政府決策亦會盡力開誠布公。

馮睎乾質疑，但觀察香港特區政府近日通過「國安附屬條例」的過程，一味快刀斬亂麻，「先訂立，後審議」，立法會也僅僅花5小時走過場，就完成所謂的審議。這樣的「治理」手段，有可能令市民覺得「幸福」嗎？

馮睎乾也直言，你當然可以說這些「指數」都是一場遊戲一場夢，不需要太認真看待。但近幾年他遇到仍然住在香港的朋友，都不約而同地說：「一離開香港，心情就特別舒暢，感覺周圍的氣氛都大不一樣！」

馮睎乾表示，有人告訴他，現在跟朋友在香港外出吃飯，說話都不敢太大聲，擔心隔牆有耳，一不小心說錯話就會惹來麻煩。他直言「這種情況有多普遍？我不得而知。但或許可以解釋香港餐飲業生意為何江河日下」。

馮睎乾也提到，世上哪裏有真正幸福的城市呢？大概因人而異，也隨評核標準而變。不過《詩經》有幾句話，讓他認為已點出了世上各處「樂土」的最大公因數。

馮睎乾引述該段話為「碩鼠碩鼠，無食我黍！三歲貫女，莫我肯顧。逝將去女，適彼樂土。樂土樂土，爰得我所。」翻譯成白話的意思就是：「大鼠大鼠，不要再吃我的黍子了！多年來，我一直供養你，而你卻不肯看顧我。我將要離開了，前往那快樂之地。到了那個樂土，便找到我的歸宿了。」

馮睎乾在文末直言，不需要搞出82項指標那麼錯綜複雜，一個地方只要沒有剝削、欺壓人民的政權，就已經是「樂土」了。

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