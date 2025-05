賴談兩岸提「併購說」藍控賣台 顏擇雅：跟北京任何政治性談判都不行

總統賴清德。(資料照)

2025/05/20 10:19

〔即時新聞/綜合報導〕賴清德總統接受「敏迪選讀」YT頻道專訪,以公司併購比喻兩岸交流,被藍白斷章取義說成「準備出賣台灣」。對此,作家顏擇雅表示,賴總統為何需要向北京展現善意,她完全能理解,在美國政策圈,近日就出現川普應向賴政府施壓,要求台灣主動緩解兩岸局勢的聲音,賴總統這次,甚至沒把中國政制改變當作「統一」前提,簡直太過謹慎了。

顏擇雅在臉書PO文表示,賴總統接受敏迪訪談,以大公司意圖併購小公司喻兩岸互動,明顯是在向北京展現善意,這嘗試本身相當值得肯定,賴總統為何需要向北京展現善意,她完全能理解。在美國政策圈,近日就出現川普應向賴政府施壓,要求台灣主動緩解兩岸局勢的聲音,那篇就是《Foreign Policy》5月1日發表的那篇Trump Should Rein in Taiwan。

顏擇雅指出,《Foreign Affairs》5/15上稿的The Risk of War in the Taiwan Strait is High—and Getting Higher則明指出兩岸局勢之所以變超緊張,是因為賴總統在北京眼中根本不是在走小英路線,兩篇文章都讓顏擇雅心情不好,明明是北京使用恐怖手段要逼台灣接受「統一」,為什麼美國人還希望台灣表態請北京別排除和平「統一」的可能?

顏擇雅續指,賴總統這次,甚至沒把中國政制改變當作「統一」前提,簡直太過謹慎了。但因為她讀過前述二文,所以顏擇雅沒要苛責賴清德,但顏擇雅還是要表示她的不同意。萬一中國真的來提條件怎麼辦?台灣要上談判桌嗎?顏擇雅主張跟北京任何政治性談判都萬萬不行的,談經貿,談文化交流當然可以。談統獨啦和平啦,台灣人就不該忘掉中共一向講話不算話。1949的民主黨派知識份子與民族資本家,1951的西藏都曾經傻傻相信中共的承諾,並付出慘痛代價。香港例子則告訴我們,中共是文字遊戲高手,他對自身承諾的解釋往往此一時也,彼一時也。

顏擇雅直言,要對中國表達善意,建議還是區隔中共政權與一般中國人。例如,賴總統可以說出他相信支持武統的陸配只是極少數,台灣人不該為了那極少數,就歧視所有來自中國的新住民。他也可以呼籲大家別再用「四二六」一詞。肯定中華文化好的一面,例如詩詞之美,或賴總統最重視的孝道,也算是對中國表達善意的方式。

