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    賴談兩岸提「併購說」藍控賣台 顏擇雅：跟北京任何政治性談判都不行

    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    2025/05/20 10:19

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕賴清德總統接受「敏迪選讀」YT頻道專訪，以公司併購比喻兩岸交流，被藍白斷章取義說成「準備出賣台灣」。對此，作家顏擇雅表示，賴總統為何需要向北京展現善意，她完全能理解，在美國政策圈，近日就出現川普應向賴政府施壓，要求台灣主動緩解兩岸局勢的聲音，賴總統這次，甚至沒把中國政制改變當作「統一」前提，簡直太過謹慎了。

    顏擇雅在臉書PO文表示，賴總統接受敏迪訪談，以大公司意圖併購小公司喻兩岸互動，明顯是在向北京展現善意，這嘗試本身相當值得肯定，賴總統為何需要向北京展現善意，她完全能理解。在美國政策圈，近日就出現川普應向賴政府施壓，要求台灣主動緩解兩岸局勢的聲音，那篇就是《Foreign Policy》5月1日發表的那篇Trump Should Rein in Taiwan。

    顏擇雅指出，《Foreign Affairs》5/15上稿的The Risk of War in the Taiwan Strait is High—and Getting Higher則明指出兩岸局勢之所以變超緊張，是因為賴總統在北京眼中根本不是在走小英路線，兩篇文章都讓顏擇雅心情不好，明明是北京使用恐怖手段要逼台灣接受「統一」，為什麼美國人還希望台灣表態請北京別排除和平「統一」的可能？

    顏擇雅續指，賴總統這次，甚至沒把中國政制改變當作「統一」前提，簡直太過謹慎了。但因為她讀過前述二文，所以顏擇雅沒要苛責賴清德，但顏擇雅還是要表示她的不同意。萬一中國真的來提條件怎麼辦？台灣要上談判桌嗎？顏擇雅主張跟北京任何政治性談判都萬萬不行的，談經貿，談文化交流當然可以。談統獨啦和平啦，台灣人就不該忘掉中共一向講話不算話。1949的民主黨派知識份子與民族資本家，1951的西藏都曾經傻傻相信中共的承諾，並付出慘痛代價。香港例子則告訴我們，中共是文字遊戲高手，他對自身承諾的解釋往往此一時也，彼一時也。

    顏擇雅直言，要對中國表達善意，建議還是區隔中共政權與一般中國人。例如，賴總統可以說出他相信支持武統的陸配只是極少數，台灣人不該為了那極少數，就歧視所有來自中國的新住民。他也可以呼籲大家別再用「四二六」一詞。肯定中華文化好的一面，例如詩詞之美，或賴總統最重視的孝道，也算是對中國表達善意的方式。

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