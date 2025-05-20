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    關懷新住民 民進黨中市黨部「新住民諮詢站」掛牌

    民進黨中市黨部「新住民諮詢站」正式掛牌，提供各項協助。（圖由民進黨中市黨部提供）

    民進黨中市黨部「新住民諮詢站」正式掛牌，提供各項協助。（圖由民進黨中市黨部提供）

    2025/05/20 08:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕為表達對新住民的重視，民進黨中市黨部正式掛牌設立「新住民諮詢站」，若是新住民在台灣有任何疑問，都可以到市黨部的「新住民諮詢站」來詢問。

    根據統計，全國新住民有60多萬，民進黨中央去年推出新住民諮詢站計畫，希望全國各縣市黨部都能成立「新住民諮詢站」，並且希望在今年年底前全部成立完成，而金門是民進黨各黨部第一個成立新住民諮詢站。

    民進黨中市黨部配合黨中央政策，昨天「新住民諮詢站」正式掛牌，市黨部主委許木桂表示，中市黨部的「新住民諮詢站」，將解決台中市新住民的任何問題，若是屬於地方事務，黨部能協助就協助，若不能處理，就轉給黨籍市議員協助，若是屬於中央政策，則會轉介給黨中央，黨中央有專業人才可以協助處理。

    中市黨部表示，新住民在台生活的每一步，民進黨都希望陪伴在側，無論是就業、法律、家庭等面向，民進黨持續關注新住民的需求，積極打造更友善的生活環境，市黨部會結合地方力量與中央資源，由新住民事務諮詢委員與專業人員提供諮詢服務，讓需要協助的新住民朋友，能在台中也就近獲得幫助與關懷。

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