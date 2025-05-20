為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    京華城案 今傳喚苗博雅作證 釐清柯文哲是否明知故犯圖利

    京華城。（資料照）

    京華城。（資料照）

    2025/05/20 07:30

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理台北市前市長柯文哲等人涉嫌京華城容積率等案，今（20日）傳喚社民黨台北市議員苗博雅出庭作證，將由聲請方的台北地檢署檢察官進行主詰問，再由柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等被告的律師進行反詰問，以釐清柯文哲是否明知違法仍執意圖利、護航京華城取得不法容積獎勵利益。

    苗博雅昨日受訪表示，將依法出席，對於檢辯雙方、法院所提的問題據實以告，身為法律人，很清楚依法作證是國民的義務，也透露有收到法院傳喚通知。

    北檢於起訴書中，即有引用苗博雅於2020年11月11日市政總質詢時，當面質詢時任市長柯文哲所言：「京華城案的韌性城市獎勵、智慧城市獎勵丶宜居城市獎勵等項目，均無法律依據，都市計畫法第24條亦非給予容積獎勵的依據，京華城案不是都更、也不是危老，何以給予京華城公司比照都更、危老法令（都市危險及老舊建築物加速重建條例）來申請獎勵，且都委會審議須依循法令，不可以超越法規，也不可以平白創設容積獎勵制度」等語，質疑並指摘柯文哲。

    起訴指出，不料柯文哲對於苗博雅的此項質詢相應不理，容任本案於北市府續行推進，護航京華城公司、鼎越公司最終取得不法容積獎勵利益。

    由於4名在押被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、眾望基金會董事長李文宗的羈押期限將屆，今日苗博雅做證後，法官將繼續對4人進行延押訊問，以決定是否繼續收押及禁見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播