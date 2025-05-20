京華城案 今傳喚苗博雅作證 釐清柯文哲是否明知故犯圖利

京華城。（資料照）

2025/05/20 07:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理台北市前市長柯文哲等人涉嫌京華城容積率等案，今（20日）傳喚社民黨台北市議員苗博雅出庭作證，將由聲請方的台北地檢署檢察官進行主詰問，再由柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等被告的律師進行反詰問，以釐清柯文哲是否明知違法仍執意圖利、護航京華城取得不法容積獎勵利益。

苗博雅昨日受訪表示，將依法出席，對於檢辯雙方、法院所提的問題據實以告，身為法律人，很清楚依法作證是國民的義務，也透露有收到法院傳喚通知。

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北檢於起訴書中，即有引用苗博雅於2020年11月11日市政總質詢時，當面質詢時任市長柯文哲所言：「京華城案的韌性城市獎勵、智慧城市獎勵丶宜居城市獎勵等項目，均無法律依據，都市計畫法第24條亦非給予容積獎勵的依據，京華城案不是都更、也不是危老，何以給予京華城公司比照都更、危老法令（都市危險及老舊建築物加速重建條例）來申請獎勵，且都委會審議須依循法令，不可以超越法規，也不可以平白創設容積獎勵制度」等語，質疑並指摘柯文哲。

起訴指出，不料柯文哲對於苗博雅的此項質詢相應不理，容任本案於北市府續行推進，護航京華城公司、鼎越公司最終取得不法容積獎勵利益。

由於4名在押被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、眾望基金會董事長李文宗的羈押期限將屆，今日苗博雅做證後，法官將繼續對4人進行延押訊問，以決定是否繼續收押及禁見。

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