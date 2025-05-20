歐盟調查91％芬蘭人會說英語 沈榮欽：徐巧芯眼界待加強

立委徐巧芯質疑內定出任駐芬蘭代表的林昶佐會不會說「芬蘭語」？學者沈榮欽舉歐盟調查，91％的芬蘭人會說英語，強調「徐巧芯對外交的眼界恐怕也有可以加強之處」。（資料照）

2025/05/20 08:30

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外交部19日證實前立委林昶佐將出任台灣駐芬蘭代表，國民黨立委徐巧芯同日在立院質詢外交部長林佳龍時，質疑林昶佐是否會說「芬蘭語」，要如何與芬蘭政界溝通，林佳龍則回應「芬蘭人幾乎都講英語」。徐巧芯的質詢內容引發熱議，加拿大約克大學副教授沈榮欽20日在臉書發文列出歐盟語言調查，顯示有91％的芬蘭人會說英語，強調「徐巧芯的質詢不只充滿常識錯誤，她對外交的眼界恐怕也有可以加強之處」。

沈榮欽提到，徐巧芯質疑林昶佐擔任駐芬蘭大使的能力，認為林不會說芬蘭語，還表示自己曾到過芬蘭，當地人都說芬蘭語，所以林昶佐的人事任命不過是酬庸。沈質疑：「不知道是誰出錢讓徐巧芯赴芬蘭，但她的質詢證明有些人即使到了芬蘭，還能對芬蘭一無所知，即使這些事情只是常識。」

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沈榮欽指出，任何人只要對歐洲有最基本的理解，都知道北歐人的英文之流利，遠超過英國除外的任何其他歐洲地區。隨後沈貼出歐盟最近一次語言調查報告統計數據，顯示芬蘭人有91%會說英語，僅次於荷蘭的96％與同為北歐國家的瑞典（95％），但徐巧芯卻說根據她親訪的經驗，芬蘭人都說芬蘭語？

沈榮欽表示，除了說英語的人口比例，北歐人英語口語流利的程度也遠非歐洲其他國家可比擬，如果徐巧芯到芬蘭不是只和華人往來的話，相信她只要到街上或餐廳和任何一人交談，都立刻會發現當地人的英語流利程度超過自己。沈強調：「北歐人英文流利已經算是全球的一個常識了，希望台灣人不要被徐巧芯錯誤的質詢誤導了。」

針對林昶佐的人事任命案，沈榮欽認為林昶佐在8年立委任期內都待在國防外交委員會，接受國際媒體專訪更不計其數，是最有資格接任大使的人選之一。而文化外交在國際關係上也十分常見，即使不談其他類型的藝術家，僅就音樂家而言，包括埃及流行歌手迪亞布（Amr Diab）、巴西音樂傳奇吉爾（Gilberto Gil）、奈及利亞演員喬治（Shan George）、牙買加麥奎格（Freddie McGregor）等，都是正式任命的大使，還不包括星光熠熠眾多非正式任命的聯合國慈善大使。

沈榮欽指出，林昶佐身為重金屬樂團主唱的身份，對北歐國家而言，本就具有好奇的吸引力，而這種文化資本，正是文化外交之所長。

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