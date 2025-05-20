賴總統接受櫻井翔專訪：中國併吞台灣只是破壞國際秩序第一步

520就職滿週年前夕，賴清德總統首次接受日本電視台專訪，他在專訪中指出，中國併吞台灣只是第一步，最終的目的是改變基於規則的國際秩序。（取自X平台@ntvnewszero）

2025/05/20 00:03

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕520就職滿週年前夕，賴清德總統首次接受日本電視台專訪，他在專訪中表示，希望台日的合作不僅是災害應對，為避免戰爭，台灣也需要日本的協助，他指出，中國併吞台灣只是第一步，最終的目的是改變基於規則的國際秩序，中國的威脅是國際問題，強烈希望美、日和民主主義陣營，共同阻止中國發起戰爭，他強調「預防比治療重要」。

日本電視台聯播網（NNN）新聞節目「news zero」，今晚起播出戰後80週年專題「不要讓現在變成戰前」，首週內容以「台灣有事」為主題，從日本、台灣、中國的角度審視緊張的地區情勢。今晚首集播出賴總統接受主持人櫻井翔的專訪內容，賴總統在專訪中談及就任總統後，如何面對中國的壓力，以及對日本的期待。

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專訪中提到賴總統在今年3月感受中國間諜滲透的嚴重性，宣布中國為「境外敵對勢力」，結果中國在隔月發動大規模軍演，造成中台關係緊張。對於台灣與中國是否會發生衝突，賴總統表示，全世界都已認識到中國試圖改變基於規則的世界秩序，而併吞台灣只是第一步，萬一台灣遭受侵略，全球供應鏈將受到阻斷，所以必須避免台灣海峽的衝突。

對於如何避免衝突，賴總統表示，從二次世界大戰得到的教訓就是要加強台灣防衛力，嚇阻的效果可實現和平。他強調，備戰是為了避免戰爭，追求和平就是要讓戰爭不會發生。

節目中提到，台灣為強化防衛力，積極引進和發展無人武器，賴總統表示，發展無人武器目的有兩個，第一是安全保障的必要性，另一個就是產業發展的必要性。

節目今天到高雄拍攝了國產研發的無人船，時速可達65公里，可搭載魚雷和炸彈，無人船零件幾乎全部為台灣製造，不使用中國製品，以免未來發生戰爭時買不到所要的設備。

賴總統表示，台灣沒有「反攻大陸」的念頭，也不會侵略中國，開發無人武器是為了保護台灣。他進一步表示，希望日本能夠協助台灣發展無人武器，如果台日能夠合作，不但可促進台灣海峽的穩定和平、印太地區的安全，也有助於台日產業的發展。

櫻井翔也提及台日關係，以及對台日交流的展望，賴總統表示，台灣與日本的關係深遠，多年來台日發生大地震時，雙方相互馳援，台日不只是鄰居，就像家人般的感情，這是很可貴的。

賴總統希望未來台日就像兄弟一樣，台灣人民和日本國民就像家人一樣，強調「台灣有事就是日本有事，而日本有事也是台灣有事」，彼此相互依賴扶持，共同迎接各種挑戰和困難，可以共創更美好的未來。

賴總統還說，不僅是災害應對，為避免戰爭，台灣也需要日本的協助，中國併吞台灣只是破壞國際秩序的第一步，最終的目的是改變基於規則的國際秩序，中國的威脅是國際問題，強烈希望美、日和民主主義陣營，共同阻止中國發起戰爭，因為「預防比治療重要」。

這場採訪是在昨天進行，時間長約一個半小時，櫻井翔見到賴總統時以中文自我介紹，賴總統說「認識你很久了，你在台灣非常受歡迎」。櫻井翔訪後的感想說，賴總統很誠摰地回答他的每一道題目，完全沒看稿，在口譯人員翻譯的時候，賴總統的眼神仍看著他，但他並未感到壓力，尤其是提到日本就像家人一樣時，語氣非常柔和。

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