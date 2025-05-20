藍曾推派選屏縣議長！郭再添爭議不斷 地下匯兌判刑恐成最後稻草

屏東縣議員郭再添從政過程爭議不斷。（資料照）

2025/05/20 00:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕以無黨登記參選，實際上卻是國民黨資深黨員的屏東縣議員郭再添從政過程爭議不斷。昨最高法院宣判其因地下匯兌處刑4年，這也可能成為最後一根稻草，記者撥打其手機門號聯繫卻已轉為空號，無法獲得回應。

52歲的郭再添於10多年前結束中國事業返國投資，項目包括普洱茶、農業生物科技業、民宿、堆肥廠等是琳瑯滿目，2009年他以政治素人之姿，首度參選屏東第4選區縣議員即高票當選，迅速崛起後，卻於2016年傳出涉及不法，成為地方爭議性人物。

請繼續往下閱讀...

郭再添曾自曝是黨齡超過30年的國民黨員，國民黨甚至在2014年一度要推派其參選縣議會議長，顯見具有一定份量。但奇怪的是，郭從未在登記參選縣議員時寫上黨籍，後續2016年後形象逐漸開始崩壞，先是捲入與前萬丹鄉代李麗卿所涉及的公糧弊案，當時雖無罪脫身，後續又傳出崁頂鄉的肥料堆置廠傳出惡臭，引來民眾抗議。

郭在東港鎮所經營的生技廠也是惡臭擾鄰，也因此導致其2018年底選舉連任失利，後續未任公職的4年，正逢疫情，郭再添又因廣東台辦拜託其為中國來台留學生購買「蓮花清瘟」藥物分送，但卻被查出是贈送選民，不僅違反《藥事法》，還被檢方以《反滲透法》起訴，成屏東縣首人。

縱使爭議未了，郭再添仍於2022年捲土重來且力道驚人，其於選前在新園鄉的服務處打傷新園鄉的陳姓鄉代表，隨後更帶著多名小弟到陳姓代表服務處叫囂，警方雖然前往制止，他卻一度無視警方，但離譜行徑並未發酵，當年他還是以吊車尾當選重回議員行列，未料，同年底他又因債務糾紛，遭民眾於就職典禮當天在議會前舉牌抗議。

前事未了，後事又增，郭再添在2023年國慶日時捲入「黑吃黑」案件，因林姓車手與郭再添的外甥互控私吞詐團逾200萬元，郭於服務處私設刑堂，又把林男裝入木箱載至山區工寮限制行動，郭再添因此案遭起訴且被羈押，168天後才交保獲釋。

形象不屬清新，但郭再添2023年時，有意爭取代表國民黨出戰2024年的南屏東立委，因此曾陪同時任總統候選人侯友宜於東港安泰醫院內造勢。但考量形象早已大傷，國民黨也無法硬著頭皮提名，最後於此選區是破天荒未提名。而地下匯兌案則如同壓垮駱駝的最後一根稻草，媒體撥打郭再添的手機已成空號，無法獲其回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法