為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    法國4議員組團訪台 將出席COMPUTEX開幕

    法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡巴揚應邀19日起率團訪台6天，預計出席台北國際電腦展開幕活動。（外交部提供）

    法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡巴揚應邀19日起率團訪台6天，預計出席台北國際電腦展開幕活動。（外交部提供）

    2025/05/20 01:22

    〔記者黃靖媗／台北報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX）今（20）日將登場，法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡巴揚（Guillaume Kasbarian）應邀昨（19日）起率團訪台6天，出席台北國際電腦展開幕活動。

    外交部指出，訪團成員包括議員卡巴揚、游蘇法（Estelle Youssouffa）、宓迪（Paul Midy）及勒福（Corentin Le Fur）共4人，除團長卡巴揚外，其他議員都是首度來訪。

    外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，拜會立法院長韓國瑜、經濟部次長江文若、數發部次長闕河鳴，接受外交部政務次長吳志中款宴，並將出席「台北國際電腦展」開幕活動，以及參加高雄市政府與法國在台協會、台灣法國人協會合辦的「法國生活節在高雄」開幕式。

    外交部指出，團長卡巴揚在法國政壇具重要影響力，自2017年起共擔任3屆國民議會議員迄今，並曾於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）任內，兩度入閣擔任住宅權理部長及公職部長，並為多屆友台小組成員，長期力挺我國國際參與推案，態度十分友我。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播