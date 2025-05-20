法國4議員組團訪台 將出席COMPUTEX開幕

法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡巴揚應邀19日起率團訪台6天，預計出席台北國際電腦展開幕活動。（外交部提供）

2025/05/20 01:22

〔記者黃靖媗／台北報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX）今（20）日將登場，法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡巴揚（Guillaume Kasbarian）應邀昨（19日）起率團訪台6天，出席台北國際電腦展開幕活動。

外交部指出，訪團成員包括議員卡巴揚、游蘇法（Estelle Youssouffa）、宓迪（Paul Midy）及勒福（Corentin Le Fur）共4人，除團長卡巴揚外，其他議員都是首度來訪。

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外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，拜會立法院長韓國瑜、經濟部次長江文若、數發部次長闕河鳴，接受外交部政務次長吳志中款宴，並將出席「台北國際電腦展」開幕活動，以及參加高雄市政府與法國在台協會、台灣法國人協會合辦的「法國生活節在高雄」開幕式。

外交部指出，團長卡巴揚在法國政壇具重要影響力，自2017年起共擔任3屆國民議會議員迄今，並曾於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）任內，兩度入閣擔任住宅權理部長及公職部長，並為多屆友台小組成員，長期力挺我國國際參與推案，態度十分友我。

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