世衛行動團赴日內瓦交流 邱泰源：友邦提案挺我國參與WHA

衛福部長邱泰源（中）於日內瓦與台灣媒體連線，說明我國世衛行動團最新情況。（圖為衛福部提供）

2025/05/19 22:59

〔記者林志怡／台北報導〕第78屆「世界衛生大會」（WHA）今日在日內瓦登場，我國組成世衛行動團前往當地與各國交流。衛福部長邱泰源晚間指出，友邦在會中支持我國參與WHA，並強調我國未來走向應由民選政府決定，而未來即使國際情勢變動，我國仍會持續展現雪中送碳、幫助他國的精神。

我國已連續9年未受邀參與WHA，今年有多個友邦在會中提案支持台灣以觀察員身分參與WHA，並由貝里斯、聖文森及格瑞那丁等代表發言，但由於中國及巴基斯坦反對相關動議，大會仍拒絕邀請台灣的提案。

請繼續往下閱讀...

邱泰源於今日晚間於日內瓦與台灣媒體連線指出，台灣參與案的2對2辯論中，友邦提出台灣人民未來走向的決定者應是民選政府等論述，相信未來會持續發酵，讓更多國家反思協議，並認同國際組織沒有台灣加入是不合規定的。

不過，今年中國WHA代表團以170人創下史上最大規模，我國代表團人數卻不如往年。邱泰源強調，展現醫療衛生實力從不是靠代表團人數，而是平時持續提升國家醫療衛生品質的實際行動，我國健保施行30年已取得相當成就，今年更追求健康台灣，力求照顧品質再提升、建立全人照顧模式，是質與量的提升。

邱泰源認為，如何呈現實際成果才是交流重點，且這次交流中，成員以一當三，專業論壇、雙邊會談等量能並沒有比去年少，醫療軟硬體、AI與醫療體系改變、提升照顧品質等，更是我國與其他國家會談的重點。

至於美國將於明年退出世界衛生組織（WHO），導致WHO面臨轉型期。邱泰源說，除美國支持我國持續參與國際組織外，也有更多大國漸漸了解台灣的重要性，並認為我國應參與國際組織，未來也會成為台灣參與WHA等國際重要活動的力量。

邱泰源也強調，台灣長期支援各國，包括醫院興建、軟體建置、智慧醫療引入等，也協助其他國家建立糖尿病、高血壓等社區慢性病照護計畫，即使國際情勢改變，我國也會持續展現雪中送碳給更多國家幫助的精神。

邱泰源也提到，台灣自數年前就積極嘗試參與「大流行公約」的討論，雖無奈一直沒有獲得機會，但未來也會持續嘗試加入簽署，並努力建立更強的防疫產業，透過專科醫學會與各國保持密切活動，而先前台灣無法參與「大流行公約」的制定過程，仍是世界的重大損失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法