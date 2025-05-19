罷免林沛祥二階連署還差3000份 基隆議長催件：大家一起加油

基隆市議長童子瑋今天晚間在臉書透露，距離罷免林沛祥成案的法定門檻30394件，還差3000份連署。（圖擷自童子瑋臉書）

2025/05/19 22:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥的罷免團體「基隆絕沛」，預計將於本週四（22日）前往基隆市選委會遞件；民進黨籍基隆市議長童子瑋今天晚間在臉書解密，距離罷免成案的法定門檻30394件，還差3000份連署，盼望再愛基隆3000次，就會是改變的開始。最後一週，大家一起加油！

童子瑋晚間在臉書貼文指出，走到最後一週，所有參與大罷免的夥伴都知道，這個民間活動，並不是所謂的藍綠對決，而是公民社會，看見國家、立法院、政府施政被惡搞後，基於熱愛國家的未來，一起站出來的行動。

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如果一個政黨，可以在自由的國家裡享受民主，那就對這個國家要有責任感，他們應該要為台灣爭取認同，而不是諂媚中共、讓國際看笑話。

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它不應該隨意通過違憲的法案、不應該不問是非對錯刪除國家預算，也不應該對國家的主人說出「你們都是邊緣人」，更不應該把自己服務的城市形容成「文化沙漠」，還離譜到動用公家資源調取民眾個資，只為了讓自己的政黨可以進行報復，直到今天，連一句道歉都沒有。

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這些舉動，都是錯把自己當成主人，忘記作為一個政治人物的初衷。

​童子瑋表示，這段時間以來，在地方協助民間的夥伴，看著一份份連署，知道有好多民眾，不是民進黨的支持者，有些甚至在上一次選舉，都是投給國民黨的選民，但為什麼會這麼憤怒？

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童子瑋說，因為他們與其說是支持哪個政黨，不如說他們都是相信，這些政治人物本來說要服務我們、說他們也愛我們的城市跟國家。

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但有人說一套、做一套，所以公民決定自己挺身而出，捍衛國家發展，還有城市的光榮感。

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最後一週，還差3000份，每一份簽名，都是為基隆發聲，每一次行動，都是對台灣的真心告白。大家一起加油！

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