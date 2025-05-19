明將出庭就京華城案作證遭白營抹黑 苗博雅：是柯文哲主動點名我！

苗博雅將就京華城案出庭作證。（資料照）

2025/05/19 22:19

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理民眾黨前主席、前台北市長柯文哲京華城案等，北檢日前聲請社民黨北市議員苗博雅明（20日）出庭作證，沒想到消息一出，柯粉、網軍出籠圍剿苗博雅。對此，苗博雅今晚發聲抨擊，「庭外騷擾、攻擊證人，這就是你們高唱的司法改革？」

苗博雅今晚在臉書發文，「我收到台北地方法院證人傳喚，明（5/20）早上9:30就被告柯文哲貪污等案件出庭作證。今天有媒體詢問我，是否會出席？身為法律人，我非常清楚依法作證是國民的義務，既然收到法院傳喚通知，我就會依法出席。對於檢辯雙方及法官提出的問題，一定據實以告。在民主國家，接受法院傳喚出庭，是很正常的事。雖然佔用了我很多時間，但這就是國民應盡的義務。」

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她接著說：「但剛看到柯文哲的政黨，竟然在開庭前，公開騷擾攻擊證人，做哏圖抹黑證人，說我出庭作證是『司法姓賴、苗頭不對』是對柯文哲的追殺。這種毫無根據的污衊，不符合事實，也完全沒有邏輯，我無法忍受。以下兩點理由說明，第一，這是法院發出的合法傳票，國民有義務配合。無正當理由不到場，是會被處罰鍰、被拘提的。如果不去，難道要像某些人一樣屢傳不到流亡海外？第二，是柯文哲主動在法庭上提到苗博雅的質詢是柯文哲的保障。」

「柯文哲前市長於3月20日，在法院陳述時主動提到苗博雅。綜合各家媒體相關報導內容，『京華城對他（柯文哲）而言早已結束，但檢方違反常識起訴他，好在有影片有真相，議員苗博雅當初質詢時的影帶，就是他的保障』、『柯更說當年市議員苗博雅用京華城案質詢他的影片，就是他毫不知情的證據』、『京華城對他而言早已結束，但檢方違反常識起訴他，好在有影片有真相，議員苗博雅當初質詢時的影帶，就是他的保障。』、『我個人的作風不用寫一堆，台北市議員苗博雅的質詢影片就是我最大的保障』……」

「柯文哲自己說苗博雅質詢的影帶，是柯文哲的保障。檢察官不同意。檢察官聲請傳喚苗博雅到庭作證，法院准許。請問這哪裡是對柯文哲的迫害？人是你點名的，檢察官聲請傳喚你點名的人，法院准了，你又說迫害？這不就是自導自演嗎？還是柯文哲可以說苗博雅的質詢能夠證明柯文哲無罪，法院只能接受被告的說法，不能驗證被告說的是否為事實？」

最後苗博雅痛批，「法院是發現真實、追求公義的場所。身為證人的義務就是依據事實陳述。我不會像你們一樣，在法庭內搞政治。一個成天高唱司法改革的政黨，遇到黨主席貪污，只能用自導自演、庭外攻擊證人的小手段轉移焦點，荒謬至極！」

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