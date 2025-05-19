國台辦揚言採必要措施 陸委會：不會讓藝人被中共予取予求

歐陽娜娜等20名台灣藝人，屢配合中共官媒轉發促統貼文，已被政府列為行政查察對象。（圖取自微博）

2025/05/19 21:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕歐陽娜娜等20名台灣藝人配合中共統戰宣傳，被政府列為行政查處對象。中國國台辦今日反嗆，民進黨給台灣演藝人員貼上統戰標籤揚言查處，暴露標榜民主自由人權的虛偽本質，將採取必要措施維護合法正當權益。陸委會強調，我們不會讓台灣藝人被中共予取予求。

國台辦發言人陳斌華聲稱，近年越來越多的台灣演藝人員到中國發展，分享大陸文化產業發展機遇，找到更大的舞台、實現更大的夢想，基於切身經歷有感而發，表達對兩岸同胞都是中國人、是一家人的認同。

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陳斌華嗆聲，民進黨給這些台灣演藝人員貼上統戰標籤揚言查處，嚴重侵害台灣同胞的基本權利和言論自由，暴露標榜民主自由人權的虛偽本質與操弄反中抗中，破壞兩岸關係不得人心、不會得逞。

陳斌華更說，仍一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來中國發展，並採取必要措施維護他們的合法正當權益。

對此，陸委會表示，事實證明，台灣藝人許多行為都是不得不為，並非「自發」，我們不會讓台灣藝人被中共予取予求。

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