國民黨組車隊「按喇叭」嗆賴 陳揮文傻眼：是哪個XX發明的

陳揮文直播開罵國民黨。（圖翻攝自陳揮文YT）

2025/05/20 00:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨19日下午在中央黨部前廣場舉辦「全民叭賴吼出來 叫賴清德下台車隊誓師」活動，號召支持者一起按喇叭抗議賴政府。藍營先前宣布此消息時，就被網友罵翻，一直以來被認為立場親藍，但最近看不下去藍營各種行徑的名嘴陳揮文，當天再開直播砲轟「這是哪個XX發明的啦！」

國民黨「全民叭賴」行動，呼籲支持者在19日下午5點20分，一起透過按鳴喇叭「叭賴」，藉此象徵要求賴清德「下台」的怒吼聲，大批網友得知此消息後痛批「無聊」、「製造噪音？社會亂源！」、「按喇叭只會引起反感欸，國民黨不要總幹這種沒腦的事好嗎？」

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19日下午活動時間點一到，國民黨主席朱立倫上車喊話，要全民把不滿的聲音發出來，但他致詞2分鐘結束後即下車，由黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛展開掃街。不過臉書粉專「Mr.柯學先生」分享活動直播影片，只見國民黨的車隊疑似也怕擾民遭抗議，只按了2聲喇叭意思意思一下，讓小編直呼以為會有大場面，但看完只覺得「尷尬」。

不只網友搖頭，陳揮文當天開直播時也聊到此事，「我跟各位講個笑話，今天下午國民黨有個活動，叫做按喇叭……我不曉得國民黨是哪個XX發明的。按喇叭嗆賴清德，齁你這叫小五告賀ㄟ（膽識有夠好台語），你按喇叭嗆賴清德是要幹嘛啦？」

另外，本月20日將是總統賴清德就職滿週年，陳揮文表示，「假如國民黨跟民眾黨在520之後，用提案罷免總統的方式來亂的話，那國民黨就沒救了！如果國民黨把它拿來政治操作的話，那就太笨了！」

他還提到民眾黨主席黃國昌18日嗆賴清德「叫小卡賀」一事，「如果就照黃國昌講的『叫小賀』是什麼呢，『叫小賀』就是國民黨跟民眾黨直接提案就倒閣了，做不信任投票了。黃國昌，你說人家『叫小歹』，那你『叫小』就好嗎？你就去說我贊成啊（倒閣），這樣才叫『叫小賀』！」

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