為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨組車隊「按喇叭」嗆賴 陳揮文傻眼：是哪個XX發明的

    陳揮文直播開罵國民黨。（圖翻攝自陳揮文YT）

    陳揮文直播開罵國民黨。（圖翻攝自陳揮文YT）

    2025/05/20 00:18

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨19日下午在中央黨部前廣場舉辦「全民叭賴吼出來 叫賴清德下台車隊誓師」活動，號召支持者一起按喇叭抗議賴政府。藍營先前宣布此消息時，就被網友罵翻，一直以來被認為立場親藍，但最近看不下去藍營各種行徑的名嘴陳揮文，當天再開直播砲轟「這是哪個XX發明的啦！」

    國民黨「全民叭賴」行動，呼籲支持者在19日下午5點20分，一起透過按鳴喇叭「叭賴」，藉此象徵要求賴清德「下台」的怒吼聲，大批網友得知此消息後痛批「無聊」、「製造噪音？社會亂源！」、「按喇叭只會引起反感欸，國民黨不要總幹這種沒腦的事好嗎？」

    19日下午活動時間點一到，國民黨主席朱立倫上車喊話，要全民把不滿的聲音發出來，但他致詞2分鐘結束後即下車，由黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛展開掃街。不過臉書粉專「Mr.柯學先生」分享活動直播影片，只見國民黨的車隊疑似也怕擾民遭抗議，只按了2聲喇叭意思意思一下，讓小編直呼以為會有大場面，但看完只覺得「尷尬」。

    不只網友搖頭，陳揮文當天開直播時也聊到此事，「我跟各位講個笑話，今天下午國民黨有個活動，叫做按喇叭……我不曉得國民黨是哪個XX發明的。按喇叭嗆賴清德，齁你這叫小五告賀ㄟ（膽識有夠好台語），你按喇叭嗆賴清德是要幹嘛啦？」

    另外，本月20日將是總統賴清德就職滿週年，陳揮文表示，「假如國民黨跟民眾黨在520之後，用提案罷免總統的方式來亂的話，那國民黨就沒救了！如果國民黨把它拿來政治操作的話，那就太笨了！」

    他還提到民眾黨主席黃國昌18日嗆賴清德「叫小卡賀」一事，「如果就照黃國昌講的『叫小賀』是什麼呢，『叫小賀』就是國民黨跟民眾黨直接提案就倒閣了，做不信任投票了。黃國昌，你說人家『叫小歹』，那你『叫小』就好嗎？你就去說我贊成啊（倒閣），這樣才叫『叫小賀』！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播